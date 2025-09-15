12:59  15 сентября
15 сентября 2025, 14:54

Усик меняет ринг на поле: легендарный боксер сыграет в футбол

15 сентября 2025, 14:54
Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик сыграет в благотворительном футбольном матче в Лиссабоне

Об этом говорится на странице Украинского Красного Креста, передает RegioNews.

Сегодня, 15 сентября, в Лиссабоне состоится масштабный благотворительный Матч Легенд, который соберет звезды мирового футбола со всего мира. Особой изюминкой события станет участие абсолютного чемпиона мира по боксу в сверхтяжелом весе Александра Усика.

В команде Мировых Легенд выступят известные футбольные легенды, в том числе итальянские звезды Фабио Каннаваро и Алессандро Дель Пьеро, а также аргентинец Хавьер Дзанетти.

Во время матча планируется собрать более 1 миллиона евро, которые будут направлены на поддержку благотворительных организаций, помогающих в решении социальных и гуманитарных вопросов.

Напомним, Александр Усик возглавил обновленный фанатский рейтинг Pound for Pound (P4P). Но в профессиональном рейтинге BoxRec он оказался всего на 14 позиции.

Рейтинг P4P ("pound for pound") определяет лучших боксеров вне зависимости от их весовой категории. В нем оцениваются не только титулы и рекорды, но и уровень соперников, которых победил боец, и общее качество его выступлений.

