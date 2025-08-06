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Об этом сообщил фактический владелец клуба – ветеран Вооруженных сил Украины Антон Ахметов изданию Sport.ua, передает RegioNews.

Соответствующая юридическая регистрация прошла 23 мая 2025 года. Команда создана в форме общества с ограниченной ответственностью – ООО "Футбольный клуб Днепр 1918".

Основателем клуба значится житель Львовщины - Виталий Паладич из Стрыя. По данным из реестра, размер уставного капитала составляет 10 тысяч гривен. Информация о тренерском составе, игроках или участии в соревнованиях пока не обнародована.

Стоит отметить, что новосозданный клуб не имеет официального правопреемства или юридических связей с ранее известными командами под аналогичным названием - "Днепр 1918" или СК "Днепр-1". Цель создания команды, ее амбиции и будущие планы пока не сообщаются.

Ранее сообщалось, что во время заграничного тренировочного сбора один из игроков футбольного клуба "Кривбасс" неожиданно покинул команду. После этого спортсмен отказался возвращаться в Украину и возобновлять тренировки.