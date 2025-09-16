Ілюстративне фото

В Україні промислове виробництво свинини зменшилося на 14 – 15% порівняно з минулим роком. Це вплинуло на обсяги та ціни

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

У січні 2025 року кілограм свинини в середньому коштував 188,05 гривні. При цьому в серпні показник зріс о 248,93 гривні за кілограм. Тобто йдеться про подорожчання на понад 60 гривень за пів року.

У популярних мережах супермаркетів кілограм свинини має такі цінники:

Metro 213,10 гривні;

Novus 204,00 гривні;

Megamarket 249,00 гривень;

Auchan 195,00 гривень.

Нагадаємо, раніше експерти говорили про подорожчання курятини в Україні. Якщо минулого року середня вартість філе становила 167,36 гривні, то цьогоріч ціна піднялась вже до 238,87 гривні за кілограм. Тобто йдеться про подорожчання в майже півтора раза.