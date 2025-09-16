В Україні подорожчала свинина: які ціни в супермаркетах
В Україні промислове виробництво свинини зменшилося на 14 – 15% порівняно з минулим роком. Це вплинуло на обсяги та ціни
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
У січні 2025 року кілограм свинини в середньому коштував 188,05 гривні. При цьому в серпні показник зріс о 248,93 гривні за кілограм. Тобто йдеться про подорожчання на понад 60 гривень за пів року.
У популярних мережах супермаркетів кілограм свинини має такі цінники:
- Metro 213,10 гривні;
- Novus 204,00 гривні;
- Megamarket 249,00 гривень;
- Auchan 195,00 гривень.
Нагадаємо, раніше експерти говорили про подорожчання курятини в Україні. Якщо минулого року середня вартість філе становила 167,36 гривні, то цьогоріч ціна піднялась вже до 238,87 гривні за кілограм. Тобто йдеться про подорожчання в майже півтора раза.
Що буде з цінами на капусту: експерти розповіли, на які цінники чекати українцямВсі новини »
11 вересня 2025, 22:50Вартість картоплі в Україні змінилась: які ціни в супермаркетах
11 вересня 2025, 21:50В Україні знову змінились ціни на огірки: скільки витрачати на кілограм
08 вересня 2025, 22:05
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
Ведуча Катерина Осадча зізналась, чи хоче її старший син повертатися в Україну
16 вересня 2025, 02:00Ікона, монети, марки й кларнет: на кордоні вилучили раритети
16 вересня 2025, 00:24Акторка Анна Саліванчук після розлучення розповіла, що відлякує від неї багатьох чоловіків
16 вересня 2025, 00:00У Запоріжжі попереджають про нову схему аферистів
15 вересня 2025, 21:45На окупованих територіях Запорізької області бензин починає остаточно зникати
15 вересня 2025, 21:28Стежила за військовими та "зливала" дані ворогу: в Одесі підприємиця виявилась агенткою росіян
15 вересня 2025, 21:10У Сумській області чоловік найняв кілера, щоб вбити колишню кохану
15 вересня 2025, 20:39НАБУ шукає антикризового піарника із зарплатнею 10 тисяч гривень на день
15 вересня 2025, 20:09На Житомирщині чоловік загинув під колесами потяга
15 вересня 2025, 20:07
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Всі блоги »