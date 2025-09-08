Иллюстративное фото

С осенью на украинском рынке огурцов нетипичная ситуация. Тепличные комбинаты вынуждены снижать цены, при этом торговая активность в этом сегменте оставалась достаточно сдержанной.

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

К концу первой недели сентября в Украине тепличные огурцы подешевели в среднем на 16%. Сейчас цена около 20–40 гривен за килограмм.

По словам продавцов, снижение связано с тем, что с каждым днем ​​продолжает расти предложение огурцов второго оборота. При этом спрос очень сдержан. В этом случае избежать ценового спада тепличным комбинатам не удалось.

Если сравнивать с прошлым годом, то сейчас огурцы на 27% дешевле. В то же время, ключевые игроки рынка не исключают, что в ближайшее время цены могут снова измениться.

Ранее сообщалось, что цены на "борщовый набор" снова изменились. В основном популярные овощи, такие как картофель и помидоры, дешевеют.