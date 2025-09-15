Студентов-первокурсников, которые в течение 10 дней не посещали занятия, будут передавать ТЦК

иллюстративное фото: из открытых источников

Студентов первых курсов, которые в течение 10 рабочих дней с начала учебного года не приступили к обучению, будут отчислять из украинских вузов

Об этом рассказал заместитель декана факультета кибернетики по научной и международной работе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Дмитрий Затула, передает RegioNews.

Это предусмотрено договором или контрактом об обучении, что они должны приступить к обучению в течение 10 учебных дней. То есть первые две недели. Если они не появляются, то договор просто прекращает свою силу, а значит, их вынуждены отчислить", – объясняет он.

Сначала деканат готовит проект приказа на вычет. Этот приказ подписывается по университету через электронную систему. Эта информация отображается в единой базе, и эти данные видят работники ТЦК и СП.

"Как только кто-то прекратил свои договорные обязательства с университетом – эта информация мгновенно в них (ТЦК, – ред.) попадает", – подытожил Затула.

Как сообщалось, отсрочка от мобилизации не будет действовать для студентов, вышедших за рамки академической программы. Об этом говорится в альтернативном законопроекте Верховной Рады.