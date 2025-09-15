12:59  15 вересня
Скандал із Темляком: Українська кіноакадемія планує механізм відкликання премій
10:11  15 вересня
У Києві працівник автомийки викрав BMW клієнта та розбив його в ДТП
08:20  15 вересня
Конфлікт на релігійному ґрунті: підлітка підозрюють у вбивстві чоловіка у Харкові
15 вересня 2025, 15:59

Студентів-першокурсників, які протягом 10 днів не відвідували заняття, передаватимуть ТЦК

15 вересня 2025, 15:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Студентів перших курсів, які протягом 10 робочих днів з початку навчального року не приступили до навчання, будуть відраховувати з українських вишів

Про це в коментарі УНІАН розповів заступник декана факультету кібернетики з наукової та міжнародної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка Дмитро Затула, передає RegioNews.

"Це передбачено договором чи контрактом про навчання, що вони повинні приступити до навчання протягом 10 навчальних днів. Тобто перші два тижні. Якщо вони не з'являються, то договір просто припиняє свою чинність, а значить їх змушені відрахувати", – пояснює він.

Спочатку деканат готує проект наказу на відрахування. Цей наказ підписується по університету через електронну систему. Ця інформація відображається в єдиній базі і ці дані бачать працівники ТЦК та СП.

"Щойно хтось припинив свої договірні зобов'язання із університетом – ця інформація миттєво до них (ТЦК, – ред.) потрапляє", – підсумував Затула.

Як повідомлялось, відстрочка від мобілізації не діятиме для студентів, які вийшли за межі академічної програми. Про це йдеться в альтернативному законопроєкту Верховної Ради.

15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
