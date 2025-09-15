Студентів-першокурсників, які протягом 10 днів не відвідували заняття, передаватимуть ТЦК

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Студентів перших курсів, які протягом 10 робочих днів з початку навчального року не приступили до навчання, будуть відраховувати з українських вишів

Про це в коментарі УНІАН розповів заступник декана факультету кібернетики з наукової та міжнародної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка Дмитро Затула, передає RegioNews.

"Це передбачено договором чи контрактом про навчання, що вони повинні приступити до навчання протягом 10 навчальних днів. Тобто перші два тижні. Якщо вони не з'являються, то договір просто припиняє свою чинність, а значить їх змушені відрахувати", – пояснює він.

Спочатку деканат готує проект наказу на відрахування. Цей наказ підписується по університету через електронну систему. Ця інформація відображається в єдиній базі і ці дані бачать працівники ТЦК та СП.

"Щойно хтось припинив свої договірні зобов'язання із університетом – ця інформація миттєво до них (ТЦК, – ред.) потрапляє", – підсумував Затула.

Як повідомлялось, відстрочка від мобілізації не діятиме для студентів, які вийшли за межі академічної програми. Про це йдеться в альтернативному законопроєкту Верховної Ради.