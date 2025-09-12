19:12  12 сентября
В Киеве мужчина за час ограбил двух детей
16:49  12 сентября
Стрельба в автосервисе на Львовщине: стали известны новые подробности
16:05  12 сентября
В эти выходные в Украине будет переменная погода
UA | RU
UA | RU
12 сентября 2025, 17:37

Эксминистр Игорь Швайка критикует выезд детей за границу, но его собственные – в Бельгии

12 сентября 2025, 17:37
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Бывший министр аграрной политики, а ныне заместитель начальника центра рекрутинга Сил территориальной обороны ВСУ Игорь Швайка публично осуждает родителей, вывозящих детей за границу во время войны. Впрочем, как выяснили журналисты, его собственные дети могут жить в Бельгии

Об этом идет речь в новом расследовании BIHUS.Info, передает RegioNews.

В недавних публичных заявлениях Швайка сравнивал таких родителей с "бегущими с корабля крысами", отмечая, что дети в возрасте 16–17 лет выезжают за пределы Украины якобы во избежание мобилизации в будущем. Тем не менее, журналисты говорят, что его дочь София и сын Тарас, вероятно, проживают в бельгийском городе Антверпен.

София играет в баскетбольной команде местного учебного заведения, а Тарас занимается спортом – это подтверждается публикациями в соцсетях.

Сам Швайко комментировать это разногласие между публичными заявлениями и реальностью отказался.

В BIHUS. Info подчеркнули: количество украинских студентов за рубежом постоянно растет, и среди них – дети высших должностных лиц. При этом те же чиновники публично требуют от общества "патриотического выбора" и ухода молодежи в Украине.

Скандальные высказывания Игоря Швайки по мобилизации

Во время публичных выступлений Игорь Швайка последовательно выступает за жесткую мобилизационную политику. Его высказывания нередко вызывают возмущение, а кое-кто обвиняет его в двойных стандартах.

Так, в эфире "Свобода Live" Швайка обратился к тем, кто, по его мнению, уклоняется от мобилизации: "Ты почему сидишь дома? Думаешь, война закончится сама? Думаешь, кто договорится и тебя это минует?" – спросил он, фактически обвиняя в бездействии всех, кто не на фронте.

Другое громкое высказывание: "Все должны служить. Через окопы пройдут все без исключения". Швайка настаивает, что военная обязанность – это дело каждого гражданина. Впрочем, общественная критика не заставила себя ждать: ему упрекают, что его собственные дети, вероятно, живут за границей, подальше от окопов.

На фоне дискуссий о законности и этичности мобилизации Швайка сделал еще одно резонансное заявление: "Закрыли свои ротики и не обсуждаем тему мобилизации".

Игорь Швайка также убежден, что патриотическое воспитание и подготовка к обороне должны начинаться с детства: "Детей нужно готовить к защите страны уже с 5 лет. И это должна быть системная работа". Это заявление подвергли критике правозащитники и часть педагогов, обвиняя должностного лица в попытках милитаризовать детство.

Напомним, украинский блогер, комик и стример Кирилл Ганин высказался по поводу шутки о погибших, пытаясь нелегально покинуть страну через реку Тису. Он отметил, что те, кто пытался скрыться таким образом, сами несут ответственность за свой выбор.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина дети мобилизация критика уклонение от мобилизации политики Игорь Швайка
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
Алкоголь, ножи и пиротехника под запретом: что изменится в Умани с 15 сентября
12 сентября 2025, 20:46
Украина начнет в Польше поисково-эксгумационные работы жертв Волынской трагедии
12 сентября 2025, 20:29
Это был заказ: в Одессе правоохранители готовятся в суд по делу об убийстве активиста Ганула
12 сентября 2025, 20:15
Штраф за взятки: на Ровенщине 70-летняя женщина организовала схему избегания командировок на фронт
12 сентября 2025, 20:06
В Резерв+ отключат важные услуги
12 сентября 2025, 19:51
Международная поддержка для Харьковщины: новые проекты помощи вынужденным переселенцам
12 сентября 2025, 19:39
В Запорожье открыли ассоциированную школу ЮНЕСКО из релоцированной общины
12 сентября 2025, 19:27
Действующего нардепа подозревают в госизмене и мошенничестве: ГБР завершило расследование
12 сентября 2025, 19:21
В Киеве мужчина за час ограбил двух детей
12 сентября 2025, 19:12
Как остановить Shahed: Зеленский назвал стоимость и количество необходимого оружия
12 сентября 2025, 18:41
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
Все публикации »
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Вадим Денисенко
Все блоги »