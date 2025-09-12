Эксминистр Игорь Швайка критикует выезд детей за границу, но его собственные – в Бельгии

Скриншот с видео

Бывший министр аграрной политики, а ныне заместитель начальника центра рекрутинга Сил территориальной обороны ВСУ Игорь Швайка публично осуждает родителей, вывозящих детей за границу во время войны. Впрочем, как выяснили журналисты, его собственные дети могут жить в Бельгии

Об этом идет речь в новом расследовании BIHUS.Info, передает RegioNews.

В недавних публичных заявлениях Швайка сравнивал таких родителей с "бегущими с корабля крысами", отмечая, что дети в возрасте 16–17 лет выезжают за пределы Украины якобы во избежание мобилизации в будущем. Тем не менее, журналисты говорят, что его дочь София и сын Тарас, вероятно, проживают в бельгийском городе Антверпен.

София играет в баскетбольной команде местного учебного заведения, а Тарас занимается спортом – это подтверждается публикациями в соцсетях.

Сам Швайко комментировать это разногласие между публичными заявлениями и реальностью отказался.

В BIHUS. Info подчеркнули: количество украинских студентов за рубежом постоянно растет, и среди них – дети высших должностных лиц. При этом те же чиновники публично требуют от общества "патриотического выбора" и ухода молодежи в Украине.

Скандальные высказывания Игоря Швайки по мобилизации

Во время публичных выступлений Игорь Швайка последовательно выступает за жесткую мобилизационную политику. Его высказывания нередко вызывают возмущение, а кое-кто обвиняет его в двойных стандартах.

Так, в эфире "Свобода Live" Швайка обратился к тем, кто, по его мнению, уклоняется от мобилизации: "Ты почему сидишь дома? Думаешь, война закончится сама? Думаешь, кто договорится и тебя это минует?" – спросил он, фактически обвиняя в бездействии всех, кто не на фронте.

Другое громкое высказывание: "Все должны служить. Через окопы пройдут все без исключения". Швайка настаивает, что военная обязанность – это дело каждого гражданина. Впрочем, общественная критика не заставила себя ждать: ему упрекают, что его собственные дети, вероятно, живут за границей, подальше от окопов.

На фоне дискуссий о законности и этичности мобилизации Швайка сделал еще одно резонансное заявление: "Закрыли свои ротики и не обсуждаем тему мобилизации".

Игорь Швайка также убежден, что патриотическое воспитание и подготовка к обороне должны начинаться с детства: "Детей нужно готовить к защите страны уже с 5 лет. И это должна быть системная работа". Это заявление подвергли критике правозащитники и часть педагогов, обвиняя должностного лица в попытках милитаризовать детство.

