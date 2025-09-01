14:28  01 сентября
Жара в Украине продолжается: 2 сентября ожидается до +34
13:34  01 сентября
На Житомирщине разоблачили группу, которая требовала деньги у TikTok-блоггеров
09:57  01 сентября
В лицее на Днепропетровщине создали джинсовый класс
UA | RU
UA | RU
01 сентября 2025, 16:22

Отсрочка от мобилизации не будет действовать для студентов, вышедших за рамки академической программы

01 сентября 2025, 16:22
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

В Верховной Раде зарегистрирован альтернативный правительственному законопроект №13634-1, касающийся отсрочки от мобилизации для студентов, учащихся и преподавателей

Об этом идет речь в альтернативном законопроекте Верховной Рады, передает RegioNews.

Его инициатором стал народный депутат от "Слуги народа" Роман Грищук. Документ предлагает изменить правила, определяющие, кто имеет право на отсрочку призыва во время мобилизации.

Согласно новым предложениям, отсрочку смогут получить только соискатели образования, которые учатся на дневной или дуальной форме и в пределах установленного срока образовательной программы. Если студент превышает этот срок из-за академотпуска, повторных пересдач или отчислений-обновлений, право на отсрочку он теряет. Исключение будут составлять учащиеся, впервые получающие более высокий уровень образования.

Право на отсрочку также будут иметь ученые и педагоги, работающие в учебных заведениях по меньшей мере на 0,75 ставки. Речь идет о научных и научно-педагогических работниках с научной степенью, а также педагогических работниках в школах, колледжах и университетах. Законопроект уточняет эти категории, поскольку нынешняя редакция закона не учитывает часть преподавателей без научной степени, выполняющих важную роль в учебном процессе.

Автор документа объясняет, что в последнее время возросло количество военнообязанных мужчин, которые поступают в учебные заведения после 25 лет, часто во избежание мобилизации. Такая тенденция, по его словам, свидетельствует о необходимости более четкого урегулирования вопроса.

Таким образом, законопроект №13634-1 имеет целью устранить пробелы в законодательстве и обеспечить баланс между потребностями армии и необходимостью сохранить образовательный и научный потенциал страны. Его рассмотрение в парламенте станет следующим этапом дискуссии о правилах отсрочки во время мобилизации.

Ранее сообщалось, в Кировоградской области правоохранители разоблачили директора колледжа, который организовал схему уклонения от мобилизации. По данным следствия, он получил 2 тысячи долларов от мужчины призывного возраста за справку об отсрочке.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
законопроект отсрочка мобилизация студенты обучение образование Верховная Рада преподаватели
В Украине стартует экспериментальный проект по внедрению 12-летней школы
01 сентября 2025, 15:35
Количество первоклассников в Украине сократилось на 62 тысячи
01 сентября 2025, 10:59
В лицее на Днепропетровщине создали джинсовый класс
01 сентября 2025, 09:57
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
В Одесской области военнообязанного мужчину пытались вывезти в Молдову, спрятав в грузовике с напитками
01 сентября 2025, 16:59
Армия РФ увеличила количество ударов КАБами по Украине
01 сентября 2025, 16:58
В Киевской области разоблачена схема растраты более 10 млн грн при закупке школьных укрытий
01 сентября 2025, 16:39
Вся работа ТЦК – под запись: Минобороны вводит боди-камеры
01 сентября 2025, 16:29
Россияне атаковали работников ДТЭК на Днепропетровщине
01 сентября 2025, 16:19
В столице погиб мужчина, получивший удар током на крыше электропоезда
01 сентября 2025, 16:01
На Киевщине мужчина гулял с гранатой – дома хранил самодельное оружие
01 сентября 2025, 15:47
Уровень доверия украинцев к процессам восстановления растет, но пока без существенного прорыва – исследование
01 сентября 2025, 15:38
Исследование показало, как часто украинцы покупают новые смартфоны
01 сентября 2025, 15:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »