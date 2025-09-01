Фото: иллюстративное

В Верховной Раде зарегистрирован альтернативный правительственному законопроект №13634-1, касающийся отсрочки от мобилизации для студентов, учащихся и преподавателей

Об этом идет речь в альтернативном законопроекте Верховной Рады, передает RegioNews.

Его инициатором стал народный депутат от "Слуги народа" Роман Грищук. Документ предлагает изменить правила, определяющие, кто имеет право на отсрочку призыва во время мобилизации.

Согласно новым предложениям, отсрочку смогут получить только соискатели образования, которые учатся на дневной или дуальной форме и в пределах установленного срока образовательной программы. Если студент превышает этот срок из-за академотпуска, повторных пересдач или отчислений-обновлений, право на отсрочку он теряет. Исключение будут составлять учащиеся, впервые получающие более высокий уровень образования.

Право на отсрочку также будут иметь ученые и педагоги, работающие в учебных заведениях по меньшей мере на 0,75 ставки. Речь идет о научных и научно-педагогических работниках с научной степенью, а также педагогических работниках в школах, колледжах и университетах. Законопроект уточняет эти категории, поскольку нынешняя редакция закона не учитывает часть преподавателей без научной степени, выполняющих важную роль в учебном процессе.

Автор документа объясняет, что в последнее время возросло количество военнообязанных мужчин, которые поступают в учебные заведения после 25 лет, часто во избежание мобилизации. Такая тенденция, по его словам, свидетельствует о необходимости более четкого урегулирования вопроса.

Таким образом, законопроект №13634-1 имеет целью устранить пробелы в законодательстве и обеспечить баланс между потребностями армии и необходимостью сохранить образовательный и научный потенциал страны. Его рассмотрение в парламенте станет следующим этапом дискуссии о правилах отсрочки во время мобилизации.

Ранее сообщалось, в Кировоградской области правоохранители разоблачили директора колледжа, который организовал схему уклонения от мобилизации. По данным следствия, он получил 2 тысячи долларов от мужчины призывного возраста за справку об отсрочке.