Росія атакувала Україну ракетами С-300 та 84 дронами: як відпрацювала ППО

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 15 вересня, починаючи з 19:00 14 вересня, російська армія атакувала україну трьома зенітними керованими ракетами С-300 та 84-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 59 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 25 ударних БпЛА на 13 локаціях.

Нагадаємо, раніше повідомялося, що лише за перші п'ять днів вересня РФ застосувала проти України 1 300 ударних безпілотників, майже 900 керованих авіабомб та до пів сотні ракет різних типів.