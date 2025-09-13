Удары по России: итоги операций ССО летом 2025-го

Скриншот с видео

Пока Россия готовилась к очередному наступлению летом 2025-го, Силы специальных операций Украины действовали по собственному сценарию – нестандартному, глубокому и сокрушительному для врага

Об этом сообщило командование ССО, передает RegioNews.

В течение июня-августа подразделения ССО провели ряд операций, включая прямые действия, глубинные удары и специальные миссии. Их деятельность охватила не только оккупированные территории, но и отдаленный тыл Российской Федерации. Основные достижения:

Поражение авиабаз РФ:

"Саваслейка" – уничтожены 1 МиГ-31К и 1 Су-34;

"Мариновка" – 4 самолета Су-34;

"Борисоглебск" – состав авиабомб, учебно-боевой самолет и другие цели.

Стратегическая инфраструктура:

Поражен завод по производству БпЛА в Елабуге;

Тамбовская область – поражение порохового завода;

Пункт управления ОТРК "Искандер" и база 448 ракетной бригады в Курской области;

РЛК "Скала-М" и РЛС 96Л6 – АР Крым;

Поврежден судно Порт Оля-4 (Астраханская обл.) с грузом Shahed и боеприпасов;

Уничтожен подвижной состав из ГСМ (АР Крым).

Атаки на НПЗ России:

Новокуйбышевский, Сызранский, Рязанский, Волгоградский, Краснодарский НПЗ;

АО "Куйбышевский НПЗ", "НОВАТЭК-Усть-Луга" – выведены из строя или существенно повреждены.

Следовательно, уничтожено или выведено из строя:

10 объектов оборонно-промышленного комплекса РФ;

58 логистических объектов, обеспечивавших снабжение частей армии РФ;

десятки командно-штабных пунктов, пунктов управления, складов боеприпасов, МТЗ, баз БПЛА.

"Враг потерял немало, но впереди – больше", – говорится в сообщении ССО.

Напомним, по данным Института изучения войны, РФ готовится к осеннему наступлению. По мнению экспертов, действия окупантов будут сосредоточены на захвате остальной части Донецкой области.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский назвал безосновательными заявления о том, что Россия до конца года оккупирует всю территорию Донецкой области.