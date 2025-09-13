17:17  13 сентября
В Киеве пьяная водитель сбила военную на переходе и сбежала
15:40  13 сентября
После удара – в реанимацию: в Ровно подросток потерял сознание во время тренировки
12:48  13 сентября
На Киевщине мужчина поджег гараж с владельцем: пострадавшего госпитализировали
UA | RU
UA | RU
13 сентября 2025, 17:29

Удары по России: итоги операций ССО летом 2025-го

13 сентября 2025, 17:29
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Пока Россия готовилась к очередному наступлению летом 2025-го, Силы специальных операций Украины действовали по собственному сценарию – нестандартному, глубокому и сокрушительному для врага

Об этом сообщило командование ССО, передает RegioNews.

В течение июня-августа подразделения ССО провели ряд операций, включая прямые действия, глубинные удары и специальные миссии. Их деятельность охватила не только оккупированные территории, но и отдаленный тыл Российской Федерации. Основные достижения:

Поражение авиабаз РФ:

  • "Саваслейка" – уничтожены 1 МиГ-31К и 1 Су-34;
  • "Мариновка" – 4 самолета Су-34;
  • "Борисоглебск" – состав авиабомб, учебно-боевой самолет и другие цели.

Стратегическая инфраструктура:

  • Поражен завод по производству БпЛА в Елабуге;
  • Тамбовская область – поражение порохового завода;
  • Пункт управления ОТРК "Искандер" и база 448 ракетной бригады в Курской области;
  • РЛК "Скала-М" и РЛС 96Л6 – АР Крым;
  • Поврежден судно Порт Оля-4 (Астраханская обл.) с грузом Shahed и боеприпасов;
  • Уничтожен подвижной состав из ГСМ (АР Крым).

Атаки на НПЗ России:

  • Новокуйбышевский, Сызранский, Рязанский, Волгоградский, Краснодарский НПЗ;
  • АО "Куйбышевский НПЗ", "НОВАТЭК-Усть-Луга" – выведены из строя или существенно повреждены.

Следовательно, уничтожено или выведено из строя:

  • 10 объектов оборонно-промышленного комплекса РФ;
  • 58 логистических объектов, обеспечивавших снабжение частей армии РФ;
  • десятки командно-штабных пунктов, пунктов управления, складов боеприпасов, МТЗ, баз БПЛА.

"Враг потерял немало, но впереди – больше", – говорится в сообщении ССО.

Напомним, по данным Института изучения войны, РФ готовится к осеннему наступлению. По мнению экспертов, действия окупантов будут сосредоточены на захвате остальной части Донецкой области.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский назвал безосновательными заявления о том, что Россия до конца года оккупирует всю территорию Донецкой области.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина Россия война ССО ВСУ НПЗ оборонная промышленность атака потери россиян
Ночная атака на Украину: враг запустил более 160 ударных дронов и баллистическую ракету
13 сентября 2025, 10:25
Минус 950 врагов и 4 танка за сутки – Генштаб обновил данные о потерях окупантов
13 сентября 2025, 09:26
Все новости »
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
MELOVIN опубликовал фото из больницы и рассказал о новом диагнозе
13 сентября 2025, 18:49
Блогер Алексей Дурнев показал роскошную квартиру в столице
13 сентября 2025, 18:25
В Киеве пьяная водитель сбила военную на переходе и сбежала
13 сентября 2025, 17:17
Вражеские БпЛА ударили по трем АЗС в Краматорске: ранена девушка
13 сентября 2025, 16:40
Украина получит более $246 млн от Всемирного банка и Японии: на что пойдут деньги
13 сентября 2025, 16:04
После удара – в реанимацию: в Ровно подросток потерял сознание во время тренировки
13 сентября 2025, 15:40
В Киевской области женщина погибла под колесами электропоезда
13 сентября 2025, 15:15
3500 долларов за "липовую" инвалидность: на Харьковщине разоблачили посредника
13 сентября 2025, 14:48
Константиновка под огнем: по меньшей мере 3 погибших и 6 раненых
13 сентября 2025, 14:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
Все публикации »
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Вадим Денисенко
Все блоги »