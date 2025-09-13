Удары по России: итоги операций ССО летом 2025-го
Пока Россия готовилась к очередному наступлению летом 2025-го, Силы специальных операций Украины действовали по собственному сценарию – нестандартному, глубокому и сокрушительному для врага
Об этом сообщило командование ССО, передает RegioNews.
В течение июня-августа подразделения ССО провели ряд операций, включая прямые действия, глубинные удары и специальные миссии. Их деятельность охватила не только оккупированные территории, но и отдаленный тыл Российской Федерации. Основные достижения:
Поражение авиабаз РФ:
- "Саваслейка" – уничтожены 1 МиГ-31К и 1 Су-34;
- "Мариновка" – 4 самолета Су-34;
- "Борисоглебск" – состав авиабомб, учебно-боевой самолет и другие цели.
Стратегическая инфраструктура:
- Поражен завод по производству БпЛА в Елабуге;
- Тамбовская область – поражение порохового завода;
- Пункт управления ОТРК "Искандер" и база 448 ракетной бригады в Курской области;
- РЛК "Скала-М" и РЛС 96Л6 – АР Крым;
- Поврежден судно Порт Оля-4 (Астраханская обл.) с грузом Shahed и боеприпасов;
- Уничтожен подвижной состав из ГСМ (АР Крым).
Атаки на НПЗ России:
- Новокуйбышевский, Сызранский, Рязанский, Волгоградский, Краснодарский НПЗ;
- АО "Куйбышевский НПЗ", "НОВАТЭК-Усть-Луга" – выведены из строя или существенно повреждены.
Следовательно, уничтожено или выведено из строя:
- 10 объектов оборонно-промышленного комплекса РФ;
- 58 логистических объектов, обеспечивавших снабжение частей армии РФ;
- десятки командно-штабных пунктов, пунктов управления, складов боеприпасов, МТЗ, баз БПЛА.
"Враг потерял немало, но впереди – больше", – говорится в сообщении ССО.
Напомним, по данным Института изучения войны, РФ готовится к осеннему наступлению. По мнению экспертов, действия окупантов будут сосредоточены на захвате остальной части Донецкой области.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский назвал безосновательными заявления о том, что Россия до конца года оккупирует всю территорию Донецкой области.