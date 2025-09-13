Удари по Росії: підсумки операцій ССО влітку 2025-го

Скриншот із відео

Поки Росія готувалася до чергового наступу влітку 2025-го, Сили спеціальних операцій України діяли за власним сценарієм – нестандартним, глибоким і нищівним для ворога

Про це повідомило командування ССО, передає RegioNews.

Протягом червня-серпня підрозділи ССО здійснили низку операцій, включаючи прямі дії, глибинні удари та спеціальні місії. Їхня діяльність охопила не лише окуповані території, але й віддалений тил Російської Федерації. Основні досягнення:

Ураження авіабаз РФ:

"Саваслейка" – знищено 1 МіГ-31К і 1 Су-34;

"Маріновка" – 4 літаки Су-34;

"Борисоглєбськ" – склад авіабомб, навчально-бойовий літак та інші цілі.

Стратегічна інфраструктура:

Вражено завод із виробництва БпЛА в Єлабузі;

Тамбовська область – ураження порохового заводу;

Пункт управління ОТРК "Іскандер" та база 448 ракетної бригади в Курській області;

РЛК "Скала-М" та РЛС 96Л6 – АР Крим;

Пошкоджено судно Порт Оля-4 (Астраханська обл.) з вантажем Shahed і боєприпасів;

Знищено рухомий склад з ПММ (АР Крим).

Атаки на НПЗ Росії:

Новокуйбишевський, Сизранський, Рязанський, Волгоградський, Краснодарський НПЗ;

АТ "Куйбишевський НПЗ", "НОВАТЕК-Усть-Луга" – виведені з ладу чи суттєво пошкоджені.

Відтак зЗнищено або виведено з ладу:

10 об'єктів оборонно-промислового комплексу РФ;

58 логістичних об’єктів, які забезпечували постачання частин армії РФ;

десятки командно-штабних пунктів, пунктів управління, складів боєприпасів, МТЗ, баз БпЛА.

"Ворог втратив немало, але попереду – більше", – йдеться у повідомленні ССО.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, РФ готується до осіннього наступу. На думку експертів, дії окупантів будуть зосереджені на захопленні решти Донецької області.

Раніше Президент України Володимир Зеленський назвав безпідставними заяви про те, що Росія до кінця року окупує всю територію Донецької області.