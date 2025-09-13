Минус 950 врагов и 4 танка за сутки – Генштаб обновил данные о потерях окупантов
За последние сутки Силы обороны нейтрализовали 950 окупантов, уничтожили 4 танка, одну бронемашину, 39 артиллерийских систем, 358 беспилотников, а также 109 единиц автомобилей и специальной техники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 11.09.25 ориентировочно составили:
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что украинские войска полностью сорвали российскую наступательную операцию в Сумской области. Глава государства добавил, что ВСУ также продолжают активно противодействовать российской штурмовой активности в Донецкой и Запорожье.
07 августа 2025
