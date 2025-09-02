16:09  02 сентября
Синоптик рассказала, где завтра будет больше +30 градусов
16:07  02 сентября
В Кривом Роге во время пожара погибли двое детей, мать и еще трое пострадали
15:40  02 сентября
В центре Киева упал обломок вражеского дрона
UA | RU
UA | RU
02 сентября 2025, 17:25

Попытаются полностью захватить Донбасс: РФ готовится к осеннему наступлению - ISW

02 сентября 2025, 17:25
Читайте також українською мовою
Фото: ISW
Читайте також
українською мовою

Россияне начали активно перемещать технику. По мнению аналитиков, армия РФ сменила приоритет

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), передает RegioNews.

Аналитики отметили, что перемещение российских войск уже указывает на их планы по наступлению. По мнению экспертов, это осеннее наступление РФ будет сосредоточено на захвате остальной части Донецкой области.

Кроме того, в Донецкую область россияне перебросили относительно элитные подразделения морской пехоты и воздушно-десантные части из Сумской и Херсонской областей.

Эти действия оккупантов говорят, что операция на Сумщине для них, скорее всего, уже не является приоритетом. Аналитики считают, что вместо этого РФ попытается активизировать усилия по захвату Покровска, продвижению в сторону Доброполья и обходу пояса крепостей Донбасса с запада.

Напомним, ранее воины 6-го полка ССО "Рейнджер" уничтожили группу оккупантовов на Северо-Слобожанском (Сумском) направлении.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война оккупанты фронт
Российская армия понесла масштабные потери в августе
02 сентября 2025, 10:56
Аналитики отмечают изменения на Запорожском направлении, – ISW
02 сентября 2025, 09:54
Украинские военные освободили важный населенный пункт в Донецкой области
01 сентября 2025, 19:33
Все новости »
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
Генерал СБУ подозревается в незаконном обогащении
02 сентября 2025, 18:27
В Украине резко сократился экспорт подсолнечного масла
02 сентября 2025, 17:59
В Сумах расследуют хищения на строительстве полигона
02 сентября 2025, 17:55
Действия подозреваемого в убийстве экс-депутата Парубия переквалифицированы по новой статье
02 сентября 2025, 17:46
Полицейские обнаружили в бассейне 4-летнего мальчика, потерявшегося на курорте в Одесской области
02 сентября 2025, 17:32
В Донецкой области БпЛА прицельно ударил в гражданское авто: три человека ранены, среди них фельдшерка
02 сентября 2025, 17:23
В небе над Днепром появилось странное облако в виде "ядерного гриба"
02 сентября 2025, 16:59
В Украину вернули женщину с детьми, которых оккупанты вывезли в РФ и забрали документы
02 сентября 2025, 16:56
В Киевской области командир и заместитель скрыли самоубийство военного, чтобы получить 15 млн грн
02 сентября 2025, 16:43
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »