Попытаются полностью захватить Донбасс: РФ готовится к осеннему наступлению - ISW
Россияне начали активно перемещать технику. По мнению аналитиков, армия РФ сменила приоритет
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), передает RegioNews.
Аналитики отметили, что перемещение российских войск уже указывает на их планы по наступлению. По мнению экспертов, это осеннее наступление РФ будет сосредоточено на захвате остальной части Донецкой области.
Кроме того, в Донецкую область россияне перебросили относительно элитные подразделения морской пехоты и воздушно-десантные части из Сумской и Херсонской областей.
Эти действия оккупантов говорят, что операция на Сумщине для них, скорее всего, уже не является приоритетом. Аналитики считают, что вместо этого РФ попытается активизировать усилия по захвату Покровска, продвижению в сторону Доброполья и обходу пояса крепостей Донбасса с запада.
