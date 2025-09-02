Фото: ISW

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), передает RegioNews.

Аналитики отметили, что перемещение российских войск уже указывает на их планы по наступлению. По мнению экспертов, это осеннее наступление РФ будет сосредоточено на захвате остальной части Донецкой области.

Кроме того, в Донецкую область россияне перебросили относительно элитные подразделения морской пехоты и воздушно-десантные части из Сумской и Херсонской областей.

Эти действия оккупантов говорят, что операция на Сумщине для них, скорее всего, уже не является приоритетом. Аналитики считают, что вместо этого РФ попытается активизировать усилия по захвату Покровска, продвижению в сторону Доброполья и обходу пояса крепостей Донбасса с запада.