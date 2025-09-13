13:24  13 сентября
На Хмельнитчине двое мужчин подозреваются в изнасиловании несовершеннолетней
12:48  13 сентября
На Киевщине мужчина поджег гараж с владельцем: пострадавшего госпитализировали
09:53  13 сентября
"Бизнес" на боеприпасах: житомирянина задержали после очередной продажи гранат
13 сентября 2025, 16:04

Украина получит более $246 млн от Всемирного банка и Японии: на что пойдут деньги

13 сентября 2025, 16:04
Фото: из открытых источников
Украина и Международный банк реконструкции и развития (Всемирный банк) подписали соглашение о предоставлении кредита на сумму 246,5 млн долларов США. Финансирование будет осуществляться в рамках программы SURGE ("Поддержка восстановления через эффективное фискальное управление")

Об этом сообщило Министерство финансов, передает RegioNews.

Финансирование будет предоставлено из Целевого фонда ADVANCE Ukraine, поддерживаемого правительством Японии.

"Цель проекта – способствовать созданию эффективной системы управления публичными инвестициями в условиях послевоенного восстановления, улучшению фискального управления и бюджетного планирования на местном уровне, а также повышению эффективности администрирования доходов", – говорится в сообщении Минфина.

Согласно условиям соглашения:

  • 229,7 млн долларов будет привлечено в общий фонд госбюджета до конца 2025 года;
  • 16,8 млн долларов будет использовано для капитализации процентов – это позволит снизить стоимость обслуживания долга для Украины в ближайшие годы.

Программа SURGE реализуется с 2024 года. В целом в ее рамках Всемирный банк уже заключил с Украиной соглашения на 760 млн долларов, включая 10 млн долларов грантовой помощи.

Напомним, Швейцария выделит около 140 миллионов долларов США на финансирование двенадцати проектов в рамках межправительственного соглашения с Украиной. Реализация всех этих проектов намечена на осень 2025 года.

