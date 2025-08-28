Швейцария профинансирует 12 проектов восстановления Украины на 140 миллионов долларов

иллюстративное фото: из открытых источников

Швейцария профинансирует 12 проектов почти на 140 млн долларов США в рамках межправительственного соглашения с Украиной

Как передает RegioNews, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Свет в прифронтовых городах, новое производство в Кременчуге креплений для европути, жилье для ВПЛ и современные больницы. Все это станет возможным благодаря 12 проектам со Швейцарией более чем на 93 млн франков в рамках межправительственного соглашения", – отметила она.

Компании будут воплощать проекты в следующих областях:

Энергетика и инфраструктура – Hitachi Energy, Elektrobedarf Troller, Schwihag, Arthur Flury;

Жилье – Divario, DM Bau, Glas Trösch Group;

Образование - Rehau, Geberit;

Здоровье - Roche, Innovatec Med;

Гуманитарное разминирование – FSD.

Все эти проекты стартуют осенью 2025 года.

Как сообщалось, Украина и США планируют запуск масштабной добычи полезных ископаемых. Реализацию этих проектов планируется начать в течение следующих 18 месяцев в рамках двустороннего соглашения о недрах.