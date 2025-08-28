19:55  28 августа
19:27  28 августа
17:55  28 августа
28 августа 2025, 21:59

Швейцария профинансирует 12 проектов восстановления Украины на 140 миллионов долларов

28 августа 2025, 21:59
иллюстративное фото: из открытых источников
Швейцария профинансирует 12 проектов почти на 140 млн долларов США в рамках межправительственного соглашения с Украиной

Как передает RegioNews, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Свет в прифронтовых городах, новое производство в Кременчуге креплений для европути, жилье для ВПЛ и современные больницы. Все это станет возможным благодаря 12 проектам со Швейцарией более чем на 93 млн франков в рамках межправительственного соглашения", – отметила она.

Компании будут воплощать проекты в следующих областях:

  • Энергетика и инфраструктура – Hitachi Energy, Elektrobedarf Troller, Schwihag, Arthur Flury;
  • Жилье – Divario, DM Bau, Glas Trösch Group;
  • Образование - Rehau, Geberit;
  • Здоровье - Roche, Innovatec Med;
  • Гуманитарное разминирование – FSD.

Все эти проекты стартуют осенью 2025 года.

Как сообщалось, Украина и США планируют запуск масштабной добычи полезных ископаемых. Реализацию этих проектов планируется начать в течение следующих 18 месяцев в рамках двустороннего соглашения о недрах.

"Новая почта" изменила правила доставки в США
27 августа 2025, 16:35
Дания будет производить украинские гаубицы Богдан: что известно
27 августа 2025, 07:30
США хотят добиться завершения войны в Украине до конца года
26 августа 2025, 22:29
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Легкоатлет из Кропивницкого завоевал серебро на финале Бриллиантовой лиги
28 августа 2025, 22:44
Атака РФ на Киев: количество погибших снова выросло
28 августа 2025, 22:18
Россияне уничтожили в Киеве большой склад лекарств
28 августа 2025, 21:17
На войне в Украине погиб доброволец из ЕС
28 августа 2025, 21:06
В Украине резко подорожали яблоки
28 августа 2025, 20:45
Все массовые мероприятия в Киеве будут согласовывать с Генштабом
28 августа 2025, 19:55
В результате ракетной атаки на Киев пострадал завод Bayraktar
28 августа 2025, 19:27
Освобожденный из плена эксмер Херсона рассказал, какую должность ему предлагали россияне
28 августа 2025, 19:15
ДТП в Житомирской области: ВАЗ вилетел в кювет
28 августа 2025, 18:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
