17:17  13 вересня
У Києві п'яна водійка збила військову на переході й утекла
15:40  13 вересня
Після удару – в реанімацію: у Рівному підліток знепритомнів під час тренування
12:48  13 вересня
На Київщині чоловік підпалив гараж із власником: постраждалого госпіталізували
13 вересня 2025, 16:04

Україна отримає понад $246 млн від Світового банку та Японії: на що підуть кошти

13 вересня 2025, 16:04
Фото: з відкритих джерел
Україна та Міжнародний банк реконструкції та розвитку (Світовий банк) підписали угоду про надання позики на суму 246,5 млн доларів США. Фінансування реалізуватиметься через програму SURGE ("Підтримка відбудови шляхом ефективного фіскального управління")

Про це повідомило Міністерство фінансів, передає RegioNews.

Фінансування буде надане з Цільового фонду ADVANCE Ukraine, який підтримується урядом Японії.

"Мета проєкту – сприяти створенню ефективної системи управління публічними інвестиціями в умовах повоєнної відбудови, покращенню фіскального управління та бюджетного планування на місцевому рівні, а також підвищенню ефективності адміністрування доходів", – йдеться в повідомленні Мінфіну.

Згідно з умовами угоди:

  • 229,7 млн доларів буде залучено до загального фонду держбюджету до кінця 2025 року;
  • 16,8 млн доларів буде використано для капіталізації відсотків – це дозволить зменшити вартість обслуговування боргу для України у найближчі роки.

Як відомо, програма SURGE реалізується з 2024 року. Загалом у її межах Світовий банк уже уклав з Україною угоди на 760 млн доларів, включно з 10 млн доларів грантової допомоги.

Нагадаємо,Швейцарія виділить близько 140 мільйонів доларів США на фінансування дванадцяти проєктів у рамках міжурядової угоди з Україною. Реалізація всіх цих проєктів запланована на осінь 2025 року.

Релокація, пільги та безпека: ключові рішення від МФО і Мінрегіону для прифронтових громад
13 вересня 2025, 12:33
Міжнародна підтримка для Харківщини: нові проєкти допомоги вимушеним переселенцям
12 вересня 2025, 19:39
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
Удари по Росії: підсумки операцій ССО влітку 2025-го
13 вересня 2025, 17:29
У Києві п'яна водійка збила військову на переході й утекла
13 вересня 2025, 17:17
Ворожі БпЛА вдарили по трьох АЗС у Краматорську: поранено дівчину
13 вересня 2025, 16:40
Після удару – в реанімацію: у Рівному підліток знепритомнів під час тренування
13 вересня 2025, 15:40
На Київщині жінка загинула під колесами електропоїзда
13 вересня 2025, 15:15
3500 доларів за "липову" інвалідність: на Харківщині викрили посередника
13 вересня 2025, 14:48
Костянтинівка під вогнем: щонайменше 3 загиблих і 6 поранених
13 вересня 2025, 14:29
У Куп'янську немає росіян, місто під контролем ЗСУ – Генштаб
13 вересня 2025, 13:52
На Хмельниччині двох чоловіків підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої
13 вересня 2025, 13:24
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
