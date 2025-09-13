Україна отримає понад $246 млн від Світового банку та Японії: на що підуть кошти

Фото: з відкритих джерел

Україна та Міжнародний банк реконструкції та розвитку (Світовий банк) підписали угоду про надання позики на суму 246,5 млн доларів США. Фінансування реалізуватиметься через програму SURGE ("Підтримка відбудови шляхом ефективного фіскального управління")

Про це повідомило Міністерство фінансів, передає RegioNews.

Фінансування буде надане з Цільового фонду ADVANCE Ukraine, який підтримується урядом Японії.

"Мета проєкту – сприяти створенню ефективної системи управління публічними інвестиціями в умовах повоєнної відбудови, покращенню фіскального управління та бюджетного планування на місцевому рівні, а також підвищенню ефективності адміністрування доходів", – йдеться в повідомленні Мінфіну.

Згідно з умовами угоди:

229,7 млн доларів буде залучено до загального фонду держбюджету до кінця 2025 року;

16,8 млн доларів буде використано для капіталізації відсотків – це дозволить зменшити вартість обслуговування боргу для України у найближчі роки.

Як відомо, програма SURGE реалізується з 2024 року. Загалом у її межах Світовий банк уже уклав з Україною угоди на 760 млн доларів, включно з 10 млн доларів грантової допомоги.

Нагадаємо,Швейцарія виділить близько 140 мільйонів доларів США на фінансування дванадцяти проєктів у рамках міжурядової угоди з Україною. Реалізація всіх цих проєктів запланована на осінь 2025 року.