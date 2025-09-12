19:12  12 сентября
В Киеве мужчина за час ограбил двух детей
16:49  12 сентября
Стрельба в автосервисе на Львовщине: стали известны новые подробности
16:05  12 сентября
В эти выходные в Украине будет переменная погода
12 сентября 2025, 21:42

Зеленский заявил, что ВСУ полностью сорвали наступательную операцию россиян на Сумы

12 сентября 2025, 21:42
фото: Офис Президента Украины
Украинские войска полностью сорвали российскую наступательную операцию в Сумской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, есть хорошие результаты в Сумской области.

"По состоянию на сегодняшний день можем констатировать, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана нашими силами. Продолжаются бои в приграничные Сумщины, но российская группировка на Сумском направлении потеряла наступательные возможности в результате понесенных потерь", – сообщил Зеленский.

Президент добавил, что ВСУ также продолжают активно противодействовать российской штурмовой активности в Донецкой и Запорожье.

Напомним, на днях в Сумской области задержали агента РФ, который шпионил за военными ВСУ. В настоящее время он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

12 сентября 2025
