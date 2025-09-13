Нічна атака на Україну: ворог запустив понад 160 ударних дронів і балістичну ракету

Ілюстративне фото: Командування Повітряних сил ЗСУ/Facebook

У ніч на 13 вересня російські війська здійснили атаку на Україну, використовуючи балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23, а також 164 ударних безпілотники типів Shahed, "Гербера" і дрони інших моделей

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Запуски здійснювалися з напрямків Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (рф). З них близько 90 – дрони Shahed.

До відбиття повітряного нападу були залучені:

авіація Повітряних сил,

підрозділи зенітних ракетних військ,

мобільні вогневі групи Сил оборони,

підрозділи радіоелектронної боротьби та систем безпілотної протидії.

Станом на ранок 137 ударних дронів було збито або подавлено ППО на півночі, півдні, сході та в центрі України.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 27 ударних БпЛА у 9 локаціях. Уламки збитих дронів впали ще в трьох населених пунктах.

Нагадаємо, РФ ввечері 12 вересня запустила по Україні ударні дрони "Шахед". Перші безпілотники почали заходити в повітряний простір країни близько 19:30.

Раніше повідомялося, що лише за перші п'ять днів вересня РФ застосувала проти України 1 300 ударних безпілотників, майже 900 керованих авіабомб та до пів сотні ракет різних типів.