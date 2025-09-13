Нічна атака на Україну: ворог запустив понад 160 ударних дронів і балістичну ракету
У ніч на 13 вересня російські війська здійснили атаку на Україну, використовуючи балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23, а також 164 ударних безпілотники типів Shahed, "Гербера" і дрони інших моделей
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Запуски здійснювалися з напрямків Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (рф). З них близько 90 – дрони Shahed.
До відбиття повітряного нападу були залучені:
- авіація Повітряних сил,
- підрозділи зенітних ракетних військ,
- мобільні вогневі групи Сил оборони,
- підрозділи радіоелектронної боротьби та систем безпілотної протидії.
Станом на ранок 137 ударних дронів було збито або подавлено ППО на півночі, півдні, сході та в центрі України.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 27 ударних БпЛА у 9 локаціях. Уламки збитих дронів впали ще в трьох населених пунктах.
Нагадаємо, РФ ввечері 12 вересня запустила по Україні ударні дрони "Шахед". Перші безпілотники почали заходити в повітряний простір країни близько 19:30.
Раніше повідомялося, що лише за перші п'ять днів вересня РФ застосувала проти України 1 300 ударних безпілотників, майже 900 керованих авіабомб та до пів сотні ракет різних типів.