Фото: из открытых источников

Сотрудники Государственного бюро расследований во взаимодействии со Службой безопасности завершили досудебное расследование в отношении действующего народного депутата, которому инкриминируют государственную измену и мошенническое завладение средствами частного предприятия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Имя депутата официально не разглашается, однако по данным СМИ речь идет о Евгении Шевченко.

После ознакомления с материалами дела, их передадут в суд.

В ходе расследования следователи исследовали три эпизода: два из них связаны с государственной изменой, имевших место до и после начала полномасштабного вторжения России, а третий – мошенническое завладение народным депутатом 14,5 млн. гривен частного предприятия.

Следствие установило, что депутат поддерживал контакты с представителями посольства Беларуси, начиная с 2020 года, неоднократно посещал эту страну, встречался с бизнесменами, политиками и самопровозглашенным президентом. По данным следствия, он распространял ложную информацию об "отсутствии угрозы нападения с территории Белоруссии".

Депутат записывал программы на собственных медиаканалах, давал интервью пророссийским блоггерам и экспертам, распространяя российские нарративы. Эти материалы позже использовались на пропагандистских ресурсах РФ, создавая в обществе агрессора впечатление, что это официальная позиция представителя украинской власти. Такую деятельность он не прекратил и после начала войны.

В публичных выступлениях депутат продвигал тезисы о "крахе украинской государственности", потере территорий и неспособности власти достичь мира, убеждая, что Украина якобы не сможет победить и должна идти на переговоры с Россией на любых условиях.

Кроме того, в ходе следствия было задокументировано, что он использовал собственные связи в Беларуси для сделки по поставке минеральных удобрений. Украинское предприятие оплатило продукцию, но белорусская сторона затягивала поставки. Депутат убеждал бизнесменов, что якобы отсутствуют необходимые разрешения на перевозку груза, хотя знал, что все документы имелись. Для "решения проблемы" он заставил предпринимателей заключить договор на консультационные услуги с подконтрольной фирмой на сумму 14,5 млн. гривен.

Вырученные средства депутат потратил на покупку трех премиальных автомобилей – Porsche Macan, BMW X5M (2021 года выпуска) и Mercedes-Benz AMG (2022 года выпуска), которые оформил на подставных лиц. Общая таможенная стоимость авто превышает 250 тысяч евро.

Шевченко обвиняется в:

государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины);

государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины);

мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Санкции статей предусматривают пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе.

Напомним, в ноябре 2024 года народному депутату Украины Евгению Шевченко выдвинули обвинения в государственной измене. Согласно данным правоохранительных органов, он систематически проводил информационно подрывную деятельность в пользу государства-агрессора.