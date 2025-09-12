16:49  12 вересня
Стрілянина в автосервісі на Львівщині: стали відомі нові подробиці
16:05  12 вересня
Цими вихідними в Україні буде доволі мінлива погода
11:28  12 вересня
На Житомирщині під час пожежі загинув чоловік
12 вересня 2025, 19:21

Чинного нардепа підозрюють у держзраді та шахрайстві: ДБР завершило розслідування

12 вересня 2025, 19:21
Фото: з відкритих джерел
Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії зі Службою безпеки завершили досудове розслідування щодо чинного народного депутата, якому інкримінують державну зраду та шахрайське заволодіння коштами приватного підприємства

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДБР.

Ім'я депутата офіційно не розголошують, проте за даними ЗМІ йдеться про Євгенія Шевченка.

Після ознайомлення захисту з матеріалами справи, їх передадуть до суду.

Під час розслідування слідчі дослідили три епізоди: два з них пов'язані з державною зрадою, що мали місце до і після початку повномасштабного вторгнення Росії, а третій – шахрайське заволодіння народним депутатом 14,5 млн гривень приватного підприємства.

Слідство встановило, що депутат підтримував контакти з представниками посольства Білорусі, починаючи з 2020 року неодноразово відвідував цю країну, зустрічався з бізнесменами, політиками та самопроголошеним президентом. За даними слідства, він поширював неправдиву інформацію про "відсутність загрози нападу з території Білорусі".

Депутат записував програми на власних медіаканалах, давав інтерв'ю проросійським блогерам та експертам, поширюючи російські наративи. Ці матеріали пізніше використовувалися на пропагандистських ресурсах РФ, створюючи у суспільстві агресора враження, що це офіційна позиція представника української влади. Таку діяльність він не припинив і після початку війни.

У публічних виступах депутат просував тези про "крах української державності", втрату територій та нездатність влади досягти миру, переконуючи, що Україна нібито не зможе перемогти та має йти на переговори з Росією на будь-яких умовах.

Крім того, у ході слідства було задокументовано, що він використав власні зв'язки у Білорусі для оборудки з постачання мінеральних добрив. Українське підприємство сплатило за продукцію, але білоруська сторона затягувала поставки. Депутат переконував бізнесменів, що нібито відсутні необхідні дозволи на перевезення вантажу, хоча знав, що всі документи були наявні. Для "вирішення проблеми" він змусив підприємців укласти договір на консультаційні послуги з підконтрольною фірмою на суму 14,5 млн гривень.

Отримані кошти депутат витратив на купівлю трьох преміальних автомобілів – Porsche Macan, BMW X5M (2021 року випуску) та Mercedes-Benz AMG (2022 року випуску), які оформив на підставних осіб. Загальна митна вартість автівок перевищує 250 тисяч євро.

Шевченко обвинувачується у:

  • державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України);
  • державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України);
  • шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Санкції статей передбачають покарання до довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

Наразі підозрюваний перебуває в слідчому ізоляторі.

Нагадаємо, в листопаді 2024 року народному депутату України Євгену Шевченку висунули обвинувачення в державній зраді. Згідно з даними правоохоронних органів, він систематично проводив інформаційно-підривну діяльність на користь держави-агресора.

