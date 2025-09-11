09:05  11 сентября
Штормовое предупреждение: ветер и ливни на западе Украины
08:36  11 сентября
Ударила мать ножом: женщине в Кривом Роге объявили подозрение
07:38  11 сентября
Поджог вышки связи и жилья: на Черниговщине задержали серийного поджигателя
11 сентября 2025, 13:54

Экс-руководителя "Львовской железной дороги" подозревают в злоупотреблении на 31 млн грн

11 сентября 2025, 13:54
Фото: ГБР
Правоохранители объявили подозрение экс-руководителю регионального филиала "Львовская железная дорога" АО "Укрзализныця". Его действия привели к ущербу государственной компании более чем на 31 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

По данным следствия, чиновник разрешил частной компании использовать собственные локомотивы на путях общей сети, несмотря на запрет и указания руководства "Укрзализныци". Это нарушало правила эксплуатации железных дорог.

В результате "Укрзализныця" недополучила более 31 миллиона гривен провозной платы.

Бывшему чиновнику инкриминируют злоупотребление служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Ему грозит до 6 лет заключения.

Напомним, в Киевской области экс-руководитель ГСЧС присвоил средства на строительстве пожарного депо, а именно почти 3,7 млн грн. Фигуранту сообщили о подозрении.

11 сентября 2025
