Правоохранители объявили подозрение экс-руководителю регионального филиала "Львовская железная дорога" АО "Укрзализныця". Его действия привели к ущербу государственной компании более чем на 31 млн грн

По данным следствия, чиновник разрешил частной компании использовать собственные локомотивы на путях общей сети, несмотря на запрет и указания руководства "Укрзализныци". Это нарушало правила эксплуатации железных дорог.

В результате "Укрзализныця" недополучила более 31 миллиона гривен провозной платы.

Бывшему чиновнику инкриминируют злоупотребление служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Ему грозит до 6 лет заключения.

