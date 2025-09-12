Субсидії для аграріїв Харківщини: держава відкрила прийом заявок

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Україні стартував прийом заявок на субсидії для фермерів із регіонів, що постраждали від військових дій. Зокрема, фінансову допомогу можуть отримати аграрії Харківської області, які ведуть господарську діяльність у районах, що зазнали руйнувань через війну або продовжують знаходитися в зоні ризику

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що фінансова допомога надається на гектар оброблюваних земель, засіяних сільськогосподарськими культурами під урожай 2025 року, а також на багаторічні насадження.

Прийом заявок триватиме до 25 вересня 2025 року включно.

Щоб подати заявку, аграріям потрібно:

Зареєструватися або увійти до особистого кабінету на офіційному сайті ДАР: www.dar.gov.ua

Відкрити розділ "Доступні програми" та обрати відповідну програму підтримки.

Заповнити анкету відповідної форми.

Детальні умови участі доступні за посиланням.

У разі технічних питань щодо реєстрації та подання заявок можна звертатися до Контакт-центру ДАР за телефоном 044 339 92 15 або електронною поштою support@dar.gov.ua.

Питання, пов’язані із заповненням та подачею заявок, можна уточнити в Департаменті агропромислового розвитку Харківської обласної державної (військової) адміністрації за телефонами 066-31-22-49, 063-694-11-22 або на електронну пошту dapr@kharkivoda.gov.ua.

Нагадаємо, на Харківщині бізнес продовжує користуватися можливостями державної програми "Доступні кредити 5-7-9%". Від початку 2025 року в Україні видано понад 17,6 тисячі пільгових позик на загальну суму 52,8 мільярда гривень.