16:49  12 вересня
Стрілянина в автосервісі на Львівщині: стали відомі нові подробиці
16:05  12 вересня
Цими вихідними в Україні буде доволі мінлива погода
11:28  12 вересня
На Житомирщині під час пожежі загинув чоловік
UA | RU
UA | RU
12 вересня 2025, 18:29

Субсидії для аграріїв Харківщини: держава відкрила прийом заявок

12 вересня 2025, 18:29
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні стартував прийом заявок на субсидії для фермерів із регіонів, що постраждали від військових дій. Зокрема, фінансову допомогу можуть отримати аграрії Харківської області, які ведуть господарську діяльність у районах, що зазнали руйнувань через війну або продовжують знаходитися в зоні ризику

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що фінансова допомога надається на гектар оброблюваних земель, засіяних сільськогосподарськими культурами під урожай 2025 року, а також на багаторічні насадження.

Прийом заявок триватиме до 25 вересня 2025 року включно.

Щоб подати заявку, аграріям потрібно:

  • Зареєструватися або увійти до особистого кабінету на офіційному сайті ДАР: www.dar.gov.ua
  • Відкрити розділ "Доступні програми" та обрати відповідну програму підтримки.
  • Заповнити анкету відповідної форми.

Детальні умови участі доступні за посиланням.

У разі технічних питань щодо реєстрації та подання заявок можна звертатися до Контакт-центру ДАР за телефоном 044 339 92 15 або електронною поштою support@dar.gov.ua.

Питання, пов’язані із заповненням та подачею заявок, можна уточнити в Департаменті агропромислового розвитку Харківської обласної державної (військової) адміністрації за телефонами 066-31-22-49, 063-694-11-22 або на електронну пошту dapr@kharkivoda.gov.ua.

Нагадаємо, на Харківщині бізнес продовжує користуватися можливостями державної програми "Доступні кредити 5-7-9%". Від початку 2025 року в Україні видано понад 17,6 тисячі пільгових позик на загальну суму 52,8 мільярда гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область Харківська ОВА субсидія держава прифронтові території аграрії фермер підтримка финансирование
Податки без стресу: у Харкові відкрили офіс для консультацій платників
12 вересня 2025, 14:52
Харківщина в лідерах зі створення умов для бізнесу
12 вересня 2025, 12:26
Харківська ОВА та представники ООН визначили пріоритети для майбутніх програм відновлення регіону
10 вересня 2025, 16:13
Всі новини »
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
У Резерв+ відключать важливі послуги
12 вересня 2025, 19:51
Міжнародна підтримка для Харківщини: нові проєкти допомоги вимушеним переселенцям
12 вересня 2025, 19:39
Чинного нардепа підозрюють у держзраді та шахрайстві: ДБР завершило розслідування
12 вересня 2025, 19:21
У Києві чоловік за годину пограбував двох дітей
12 вересня 2025, 19:12
Як зупинити Shahed: Зеленський назвав вартість та кількість необхідної зброї
12 вересня 2025, 18:41
У Запоріжжі патрульні врятували чоловіка
12 вересня 2025, 18:25
На Закарпатті військового засудили до двох років через те, що він переслав порно на Facebook Держспецзв'язку
12 вересня 2025, 18:25
У Тернополі ветерани війни та їхні родини вивчатимуть англійську
12 вересня 2025, 17:58
На Дніпропетровщині росіяни вбили жінку
12 вересня 2025, 17:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Всі блоги »