В эти выходные в Украине будет переменная погода

Температура воздуха будет колебаться от +8 до +25 градусов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, 13-14 сентября днем ожидается +20…+25 градусов, ночью +10…+15 градусов, а на Сумщине, Харьковщине столбики термометров опустятся до +8…+12 градусов.

В течение субботы и воскресенья дожди серьезные маловероятные, будет повсюду сухая малооблачная погода.

В Киеве 13-14 сентября ожидается сухая комфортная погода, ночью +12…+15 градусов, днем +22…+24 градуса.

"Ближайший серьезный дождь на западе и севере, включая Киев, и, соответственно, похолодание предполагается в среду, 17 сентября", – подытожила Н.Диденко.

