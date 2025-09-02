16:09  02 сентября
Синоптик рассказала, где завтра будет больше +30 градусов
16:07  02 сентября
В Кривом Роге во время пожара погибли двое детей, мать и еще трое пострадали
15:40  02 сентября
В центре Киева упал обломок вражеского дрона
02 сентября 2025, 16:59

В небе над Днепром появилось странное облако в виде "ядерного гриба"

02 сентября 2025, 16:59
Читайте також українською мовою
Фото: Телеграмм/ХДнепр
Над Днепром заметили необычное облако, которое вызвало активное обсуждение среди местных жителей и пользователей соцсетей

Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.

В небе над Днепром зафиксировали облако необычной формы, напоминающей "ядерный гриб". Местные жители сразу заметили его и начали активно обсуждать в социальных сетях. Фотографии явления распространились среди горожан, вызвав смешанные эмоции – от восторга до тревоги.

По словам очевидцев, облако появилось днем, постепенно рассеиваясь в обычное шаровидное образование. Метеорологи объясняют, что подобные формы могут возникать во время специфических атмосферных условий, но массовые ассоциации с "ядерным грибом" повлекли за собой повышенное внимание общественности.

Местные СМИ отмечают, что такие явления не опасны и не связаны с какими-либо техногенными или военными событиями. Однако для многих горожан это послужило поводом к обсуждению и фотофиксации необычного небесного явления.

Ранее сообщалось, в Днепре жители все чаще находят в квартирах сороконожек, которых в народе называют мухоловками.

погода Днепр ядерный гриб
