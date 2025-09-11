Завтра в Украине похолодает до +16 градусов

иллюстративное фото: из открытых источников

В пятницу, 12 сентября, дожди пройдут в западных областях. Также там будет самое холодное

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, на севере, центре, востоке и юге без осадков.

В восточных областях и прибрежных районах будет умеренно тепло, днем ожидается +22…+24 градуса.

В центральных областях воздух прогреется до +24…+28 градусов, однако на Виннитчине кое-где +20…+23 градуса.

В южной части ожидается +24…+28 градусов, однако на юге Одесщины неожиданно свежее, +22…+26 градусов.

В северных областях столбики термометров покажут +24...+27 градусов, а вот на Житомирщине и Сумщине местами +19...+22 градуса.

Тем временем в западных регионах ожидается +16…+19 градусов, однако на Закарпатье и некоторых районах Львовщины воздух прогреется до +23…+25 градусов!

В Киеве 12 сентября дождей не ожидается. Температура воздуха будет составлять +23 градуса.

Как сообщалось, в четверг, 11 сентября, атмосферный фронт обусловит дождливую, ветреную и прохладную погоду в западных областях Украины.