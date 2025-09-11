Штормовое предупреждение: ветер и ливни на западе Украины

Иллюстративное фото: из открытых источников

В четверг, 11 сентября, в западных регионах Украины, за исключением Закарпатья, ожидаются сильные порывы ветра со скоростью 15-20 м/с

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает RegioNews.

В то же время на Закарпатье и Прикарпатье в течение дня, а также в ночь на 12 сентября, прогнозируются значительные осадки, которые коснутся и других западных областей.

Объявлен I уровень опасности (желтый).

Граждан призывают быть внимательными и соблюдать рекомендации спасательных служб.

Напомним, по прогнозам синоптиков, 11 сентября атмосферный фронт обусловит дождливую, ветреную и прохладную погоду на западе Украины. Температура воздуха в западных регионах будет составлять +17…+22 градуса.