Цими вихідними в Україні буде доволі мінлива погода
Температура повітря коливатиметься від +8 до +25 градусів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.
За її словами, 13-14 вересня вдень очікується +20…+25 градусів, уночі +10…+15 градусів, а на Сумщині, Харківщині стовпчики термометрів опустяться до +8…+12 градусів.
Впродовж суботи та неділі дощі якісь серйозні малоймовірні, переважатиме повсюди суха малохмарна погода.
У Києві 13-14 вересня очікується суха комфортна погода, вночі +12…+15 градусів, вдень +22…+24 градуси.
"Найближчий серйозний дощ на заході та півночі включно з Києвом, та, відповідно, похолодання передбачається у середу, 17-го вересня", – підсумувала Н.Діденко.
Раніше ми повідомляли про те, що 12 вересня в Україні похолодає до +16 градусів. Дощі у п’ятницю пройдуть у західних областях.