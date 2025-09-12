Цими вихідними в Україні буде доволі мінлива погода

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Температура повітря коливатиметься від +8 до +25 градусів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, 13-14 вересня вдень очікується +20…+25 градусів, уночі +10…+15 градусів, а на Сумщині, Харківщині стовпчики термометрів опустяться до +8…+12 градусів.

Впродовж суботи та неділі дощі якісь серйозні малоймовірні, переважатиме повсюди суха малохмарна погода.

У Києві 13-14 вересня очікується суха комфортна погода, вночі +12…+15 градусів, вдень +22…+24 градуси.

"Найближчий серйозний дощ на заході та півночі включно з Києвом, та, відповідно, похолодання передбачається у середу, 17-го вересня", – підсумувала Н.Діденко.

