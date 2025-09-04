Фото: Тернопольский городской совет

В среду, 3 сентября, в Тернополе зарегистрировали самую высокую температуру за последние 40 лет

Об этом сообщает Тернопольский областной центр по гидрометеорологии, передает RegioNews.

Максимальная температура воздуха составила +29,9°С.

Предыдущий рекорд наблюдался в этот день еще в 1984 году, когда зафиксировали 28,6°С.

Ранее сообщалось, что в августе среднемесячная температура воздуха в Киеве составила +20,2°C, что на 0,2°C ниже климатической нормы. Теплее всего было 31 августа.