11:52  04 сентября
В Ровенской области 5-летняя девочка выпала из окна шестого этажа на крышу парикмахерской
08:13  04 сентября
Любовная афера в Тернополе: мужчина обманул иностранку на 37 тысяч евро
01:25  04 сентября
Последствия войны: сколько домов в Харькове снесут
UA | RU
UA | RU
04 сентября 2025, 12:54

Продолжался более 40 лет: в Тернополе зафиксировали температурный рекорд

04 сентября 2025, 12:54
Читайте також українською мовою
Фото: Тернопольский городской совет
Читайте також
українською мовою

В среду, 3 сентября, в Тернополе зарегистрировали самую высокую температуру за последние 40 лет

Об этом сообщает Тернопольский областной центр по гидрометеорологии, передает RegioNews.

Максимальная температура воздуха составила +29,9°С.

Предыдущий рекорд наблюдался в этот день еще в 1984 году, когда зафиксировали 28,6°С.

Ранее сообщалось, что в августе среднемесячная температура воздуха в Киеве составила +20,2°C, что на 0,2°C ниже климатической нормы. Теплее всего было 31 августа.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Тернополь погода Жара температура Рекорд температурный рекорд
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
На Харьковщине двое парней выманивали банковские данные граждан через фишинговые ссылки
04 сентября 2025, 13:19
Метровый гельминт из-за суши: во Львове впервые обнаружили редкое паразитарное заболевание у ребенка
04 сентября 2025, 12:59
Хотели разобрать трофейный дрон: на Харьковщине погибли двое мужчин, еще двое – ранены
04 сентября 2025, 12:41
Оккупанты ударили по Беленькому на Запорожье: повреждены дома, ЛЭП и газопровод
04 сентября 2025, 12:36
Во Львовской области возле польской границы сгорели семь автомобилей
04 сентября 2025, 12:28
Рада приняла решение о возобновлении трансляций заседаний
04 сентября 2025, 12:13
Россияне ударили артиллерией по Орехову на Запорожье: двое раненых
04 сентября 2025, 11:59
В Ровенской области 5-летняя девочка выпала из окна шестого этажа на крышу парикмахерской
04 сентября 2025, 11:52
Ограбил военного на коляске: в Киеве задержали злоумышленника
04 сентября 2025, 11:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »