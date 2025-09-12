16:05  12 сентября
12 сентября 2025, 14:25

Убийство украинки в США: отца не пустили на похороны из-за запрета выезда

12 сентября 2025, 14:25
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Отец убитой в США украинки не смог попрощаться с дочерью из-за запрета выезда для мужчин призывного возраста

Об этом сообщает Daily Mail, передает RegioNews.

Как отмечает издание, Станислав Заруцкий был "опустошенный" из-за невозможности проститься с Ириной. Мужчина остался в Украине, поскольку ему не исполнилось 60 лет, а потому он подпадает под запрет выезда за границу, установленный в условиях военного положения.

Народный депутат Алексей Гончаренко отреагировал на трагедию, подчеркнув, что запрет выезда для призывников несправедлив.

"Невозможно представить, что переживает отец чьего ребенка убили на другом конце света. Это попало во все мировые новости. А его не пускают даже попрощаться с собственной дочерью. При том, что граница открыта для всех "своих", но закрыта для людей. Граница должна быть открытой для всех, все должны иметь равные права", – говорит нардеп.

Он подчеркнул, что подал законопроект о возможности выезда для всех.

Что известно об Ирине Заруцкой

Ирина эмигрировала в США вместе с матерью Анной, братом Богданом и сестрой Валерией. В Украине остался отец. До войны Станислав работал строителем, а мать была домохозяйкой.

Ирина была одаренной художницей, окончила киевский профессиональный колледж "Синергия" по специальности "Искусство и реставрация". Она любила животных, мечтала стать ветеринаром, быстро выучила английский и работала в магазине одежды, пиццерии, а также была моделью.

Фото: facebook.com/iryna.zarutska

Напомним, 23-летняя украинская беженка Ирина Заруцкая стала жертвой нападения бездомного мужчины на железнодорожной станции в Северной Каролине. Она получила многочисленные ножевые ранения и умерла на месте.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп требует смертной казни для Декарлоса Брауна, подозреваемого в жестоком убийстве украинки.

США убийство прощание Украинка выезд за границу отец Ирина Заруцкая
