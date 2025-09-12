Вбивство українки в США: батька не пустили на похорон через заборону виїзду

Фото: з відкритих джерел

Батько вбитої в США українки не зміг попрощатися з донькою через заборону виїзду для чоловіків призовного віку

Про це повідомляє Daily Mail, передає RegioNews.

Як зазначає видання, Станіслав Заруцький був "спустошений" через неможливість попрощатися з Іриною. Чоловік залишився в Україні, оскільки йому не виповнилося 60 років, а тому він підпадає під заборону виїзду за кордон, встановлену в умовах воєнного стану.

Народний депутат Олексій Гончаренко відреагував на трагедію, наголосивши, що заборона виїзду для призовників є несправедливою.

"Неможливо уявити що переживає батько чию дитину вбили на іншому кінця світу. Це потрапило у всі світові новини. А його не пускають навіть попрощатися з власною донькою. При тому що кордон відкритий для всіх "своїх", але закритий для людей. Кордон має бути відкритим для всіх, всі повинні мати рівні права", – каже нардеп.

Він наголосив, що подав законопроєкт про можливість виїзду для всіх.

Що відомо про Ірину Заруцьку

Ірина емігрувала до США разом із матір’ю Анною, братом Богданом та сестрою Валерією. В Україні ж залишився батько. До війни Станіслав працював будівельником, а мати була домогосподаркою.

Ірина була обдарованою художницею, закінчила київський професійний коледж "Синергія" за спеціальністю "Мистецтво та реставрація". Вона любила тварин, мріяла стати ветеринаром, швидко вивчила англійську і працювала в крамниці одягу, піцерії, а також була моделлю.

Фото: facebook.com/iryna.zarutska

Нагадаємо, 23-річна українська біженка Ірина Заруцька стала жертвою нападу бездомного чоловіка на залізничній станції в Північній Кароліні. Вона отримала численні ножові поранення і померла на місці.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп вимагає смертної кари для Декарлоса Брауна, який підозрюється у жорстокому вбивстві українки.