В США убили 23-летнюю украинку

фото: New York Post

23-летняя украинская беженка Ирина Заруцкая стала жертвой нападения бездомного мужчины на железнодорожной станции в Северной Каролине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на New York Post.

По данным издания, украинку убили вечером 22 августа на железнодорожной станции East/West Boulevard в районе Саут-Энд города Шарлотт. Женщина получила многочисленные ножевые ранения и скончалась на месте.

Подозреваемого в убийстве украинки арестовали – им оказался бездомный 34-летний мужчина, неоднократно испытывавший проблемы с законом.

Известно, что Ирина недавно прибыла в Соединенные Штаты в поисках убежища от войны.

