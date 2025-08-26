В США убили 23-летнюю украинку
23-летняя украинская беженка Ирина Заруцкая стала жертвой нападения бездомного мужчины на железнодорожной станции в Северной Каролине
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на New York Post.
По данным издания, украинку убили вечером 22 августа на железнодорожной станции East/West Boulevard в районе Саут-Энд города Шарлотт. Женщина получила многочисленные ножевые ранения и скончалась на месте.
Подозреваемого в убийстве украинки арестовали – им оказался бездомный 34-летний мужчина, неоднократно испытывавший проблемы с законом.
Известно, что Ирина недавно прибыла в Соединенные Штаты в поисках убежища от войны.
