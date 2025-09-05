16:29  05 сентября
В Днепре масштабный пожар: огонь виден из разных частей города
15:51  05 сентября
На выходных в Украине будет по-летнему тепло
10:43  05 сентября
На Ровенщине мужчина вызвал полицию из-за "украденных" наркотиков
05 сентября 2025, 23:00

Будут ли в Украине расти цены на хлеб: как повлияет ситуация с мукой

05 сентября 2025, 23:00
Иллюстративное фото
Эксперты прогнозируют вероятную нехватку хлебопекарной муки в Украине. Аналитики объяснили, действительно ли изменятся цены

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

Руководитель аналитического отдела УКАБ Светлана Литвин отметила, что оснований для роста стоимости хлеба сейчас нет. По словам эксперта, мука действительно является элементом себестоимости, но украинцам не стоит ожидать в этом стопроцентных изменений.

"В этом году ожидается урожай на уровне около 21 миллиона тонн пшеницы. Для удовлетворения внутренних потребностей Украины необходимо 6,4 миллиона тонн. Соответственно, собранного урожая более чем достаточно, а остальное планируется экспортировать", - заявила Светлана Литвин.

Напомним, ранее сообщалось о снижении цен на пшеницу в Украине на 100-200 гривен в неделю. Основной причиной называют тенденции мирового рынка.

