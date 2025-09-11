19:59  11 вересня
11 вересня 2025, 22:50

Що буде з цінами на капусту: експерти розповіли, на які цінники чекати українцям

11 вересня 2025, 22:50
Ілюстративне фото
На українському ринку раніше прогнозували подорожчання капусти. При цьому білоголова почала стрімко дешевшати

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

За словами аналітиків, з капустою спостерігається негативна цінова тенденція, оскільки виробники практично всіх регіонів розпочали збирання пізніх сортів цього овочу.

За минулий тиждень капуста впала в ціні на 19%. Станом на 11 вересня більшість виробників відвантажують свій товар по 6-12 гривень за кілограм. Для порівняння, ще тиждень тому це було від 7 до 16 гривень за кілограм у середньому.

Експерти пояснюють, що погода не найкраще позначилась на товарному вигляді капусти. Наприклад, через тривалу посуху на капустяних полях розвинулися захворювання та шкідники, що згодом призвело до розтріскування качанів капусти.

"При цьому ціни на білоголову капусту в Україні нині в середньому на 50% нижчі, ніж за аналогічний період минулого року. Варто відмітити, що багато виробників вважають зниження цін у даному сегменті тимчасовим явищем, оскільки на сьогоднішній день у продаж надходить капуста, яка не придатна до закладки на тривале зберігання", - кажуть аналітики.

Нагадаємо, раніше експерти говорили про те, що в Україні зростання цін на картоплю поки що можна не чекати. Як пояснили в УКАБ, на продаж здебільшого йде картопля з Львівської, Житомирської та Чернігівської області. Цьогоріч ці області від посухи не постраждали.

