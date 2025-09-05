16:29  05 сентября
В Днепре масштабный пожар: огонь виден из разных частей города
15:51  05 сентября
На выходных в Украине будет по-летнему тепло
10:43  05 сентября
На Ровенщине мужчина вызвал полицию из-за "украденных" наркотиков
05 сентября 2025, 23:45

Индекс борща: как популярное блюдо украинцев подорожало

05 сентября 2025, 23:45
Иллюстративное фото
С начала полномасштабной войны в Украине сменились продукты. Многие овощи на рынке подорожали

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

По словам главы Государственной службы статистики Арсена Макарчука, статистические данные о ценах на товары лежат в основе государственной политики. При этом он добавил, что данные не являются официальным показателем.

При этом такая статистика характеризует цены на продукты, наиболее часто потребляемые украинцами. С 2022 года рост овощей "борщового набора" произошел следующим образом:

  • цены на белокочанную капусту выросли на 6,2%;
  • лук репчатый – на 19,5%;
  • свекла – на 15,6%;
  • морковь выросла почти в 2 раза;
  • картофель – в 2,7 раза.

Напомним, ранее эксперты говорили о том, что в Украине рост цен на картофель пока можно не ждать. Как пояснили в УКАБ, на продажу в основном идет картофель из Львовской, Житомирской и Черниговской области. В этом году эти области от засухи не пострадали.

цены овощи
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
