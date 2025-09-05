Индекс борща: как популярное блюдо украинцев подорожало
С начала полномасштабной войны в Украине сменились продукты. Многие овощи на рынке подорожали
Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.
По словам главы Государственной службы статистики Арсена Макарчука, статистические данные о ценах на товары лежат в основе государственной политики. При этом он добавил, что данные не являются официальным показателем.
При этом такая статистика характеризует цены на продукты, наиболее часто потребляемые украинцами. С 2022 года рост овощей "борщового набора" произошел следующим образом:
- цены на белокочанную капусту выросли на 6,2%;
- лук репчатый – на 19,5%;
- свекла – на 15,6%;
- морковь выросла почти в 2 раза;
- картофель – в 2,7 раза.
Напомним, ранее эксперты говорили о том, что в Украине рост цен на картофель пока можно не ждать. Как пояснили в УКАБ, на продажу в основном идет картофель из Львовской, Житомирской и Черниговской области. В этом году эти области от засухи не пострадали.