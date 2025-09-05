Иллюстративное фото

С начала полномасштабной войны в Украине сменились продукты. Многие овощи на рынке подорожали

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

По словам главы Государственной службы статистики Арсена Макарчука, статистические данные о ценах на товары лежат в основе государственной политики. При этом он добавил, что данные не являются официальным показателем.

При этом такая статистика характеризует цены на продукты, наиболее часто потребляемые украинцами. С 2022 года рост овощей "борщового набора" произошел следующим образом:

цены на белокочанную капусту выросли на 6,2%;

лук репчатый – на 19,5%;

свекла – на 15,6%;

морковь выросла почти в 2 раза;

картофель – в 2,7 раза.

Напомним, ранее эксперты говорили о том, что в Украине рост цен на картофель пока можно не ждать. Как пояснили в УКАБ, на продажу в основном идет картофель из Львовской, Житомирской и Черниговской области. В этом году эти области от засухи не пострадали.