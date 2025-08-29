Фото: ГУР

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

В ночь на 28 августа 2025 года украинские спецназовцы из Департамента активных действий Главного управления разведки Министерства обороны провели операцию на территории временно оккупированного Крыма. Во время нее они поразили российский радиолокационный комплекс 91Н6Е, входящий в состав зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".

Эта цель является одной из ключевых систем противовоздушной обороны и является дорогостоящей техникой, важной для контроля воздушного пространства полуострова. Повреждение комплекса значительно снижает способность врага к полному наблюдению и раннему обнаружению воздушных объектов в регионе.

Операция проходила в ночное время, что усложняло меры защиты и позволило украинским силам избежать прямых потерь среди персонала.

Эксперты оценивают, что потеря такого радиолокационного комплекса для российских военных создает временные пробелы в системе ПВО Крыма и может повлиять на их способность контролировать небо над полуостровом в ближайшие недели. Украинская разведка продолжает отслеживать ситуацию и планировать следующие операции по нейтрализации важных военных объектов.

Ранее сообщалось о поражении российского малого ракетного корабля проекта "Буян-М" в Азовском море. Корабль был носителем крылатых ракет "Калибр", находился вблизи оккупированного Крыма.