09:05  11 вересня
Штормове попередження: вітер і зливи на заході України
08:36  11 вересня
Вдарила матір ножем: жінці в Кривому Розі оголосили підозру
07:38  11 вересня
Підпал вежі зв'язку та житла: на Чернігівщині затримали серійного палія
UA | RU
UA | RU
11 вересня 2025, 08:55

Удар ГУР: в Чорному морі виведено з ладу корабель РФ за $60 млн

11 вересня 2025, 08:55
Читайте также на русском языке
Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

У середу, 10 вересня, в акваторії Чорного моря спецпризначенці ГУР МО України провели успішну операцію, уразивши військовий корабель РФ проєкту MPSV07 поблизу Новоросійська

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки, передає RegioNews.

Корабель, вартістю близько 60 мільйонів доларів, було введено в експлуатацію у 2015 році. Всього в Росії є лише чотири таких судна. Вони оснащені водолазними комплексами, засобами радіоелектронної розвідки, телекерованими апаратами та гідролокаторами.

На момент атаки корабель здійснював радіоелектронну розвідку та патрулював підходи до бухти Новоросійська – місця базування залишків ЧФ РФ.

За даними ГУР, удар був завданий бойовим безпілотником українського виробництва в район містка управління – уразивши навігаційне та зв’язкове обладнання.

У результаті знищено апаратуру РЕР, а сам корабель виведено з ладу та потребує дорогого ремонту.

Нагадаємо, нещодавно українські спецпідрозділи завдали удару по ППО РФ у Криму.

Раніше повідомлялося, українські розвідники продовжують точкові удари по ключових об'єктах противника на півострові. Під час останньої операції вони вивели з ладу важливий радіолокаційний комплекс С-400 у Криму.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна Міноборони атака Чорне море ГУР російська армія Корабел
Удар по ППО РФ: подробиці диверсії на оборонному заводі
11 вересня 2025, 07:53
Україна ввела нові санкції проти осіб та компаній з Росії
10 вересня 2025, 20:19
Всі новини »
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
На Полтавщині підліток загинув після падіння з багатоповерхівки
11 вересня 2025, 10:35
Вночі Україна відбила атаку 66 ворожих БпЛА: збито 62 дрони
11 вересня 2025, 09:57
На Сумщині російський дрон атакував цивільний мотоцикл: поранено підлітка
11 вересня 2025, 09:28
Штормове попередження: вітер і зливи на заході України
11 вересня 2025, 09:05
Вдарила матір ножем: жінці в Кривому Розі оголосили підозру
11 вересня 2025, 08:36
Втрати РФ за добу: 890 солдатів, 4 танки, 343 дрони – Генштаб
11 вересня 2025, 08:29
Рятувальники показали наслідки удару дронів по школі в Сумах
11 вересня 2025, 08:14
Удар по ППО РФ: подробиці диверсії на оборонному заводі
11 вересня 2025, 07:53
Підпал вежі зв'язку та житла: на Чернігівщині затримали серійного палія
11 вересня 2025, 07:38
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »