Удар ГУР: в Чорному морі виведено з ладу корабель РФ за $60 млн

Скриншот із відео

У середу, 10 вересня, в акваторії Чорного моря спецпризначенці ГУР МО України провели успішну операцію, уразивши військовий корабель РФ проєкту MPSV07 поблизу Новоросійська

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки, передає RegioNews.

Корабель, вартістю близько 60 мільйонів доларів, було введено в експлуатацію у 2015 році. Всього в Росії є лише чотири таких судна. Вони оснащені водолазними комплексами, засобами радіоелектронної розвідки, телекерованими апаратами та гідролокаторами.

На момент атаки корабель здійснював радіоелектронну розвідку та патрулював підходи до бухти Новоросійська – місця базування залишків ЧФ РФ.

За даними ГУР, удар був завданий бойовим безпілотником українського виробництва в район містка управління – уразивши навігаційне та зв’язкове обладнання.

У результаті знищено апаратуру РЕР, а сам корабель виведено з ладу та потребує дорогого ремонту.

Нагадаємо, нещодавно українські спецпідрозділи завдали удару по ППО РФ у Криму.

Раніше повідомлялося, українські розвідники продовжують точкові удари по ключових об'єктах противника на півострові. Під час останньої операції вони вивели з ладу важливий радіолокаційний комплекс С-400 у Криму.