Украина ввела новые санкции против лиц и компаний из России
Украина ввела санкции против 84 человек и 116 компаний из РФ
Как передает RegioNews, об этом идет речь на сайте президента Украины.
Как отмечается, Украина применила санкции к 47 физическим и 81 юридическим лицам, которые поставляют России электронику, добывают уголь на временно оккупированных территориях и выполняют ремонтные работы на шахтах, а также вовлечены в функционирование теневого флота РФ.
Известно, что среди них есть уже находящиеся под санкциями США компании.
Ранее в Кабмине призвали США и ЕС к жестким санкциям против российских нефтяных компаний. В Украине считают, что санкции уже оказали существенное влияние на российскую экономику - она потеряла более 160 млрд долларов.
