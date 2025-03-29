12:33  29 марта
В Мариуполе партизаны подожгли базу окупантов с боеприпасами
11:43  29 марта
Показывал половые органы несовершеннолетним: черкасские полицейские устанавливают личность мужчины
01:45  29 марта
Из-за торговых войн Трампа США могут остаться без туалетной бумаги - СМИ
UA | RU
UA | RU
29 марта 2025, 12:33

В Мариуполе партизаны подожгли базу окупантов с боеприпасами

29 марта 2025, 12:33
Читайте також українською мовою
фото: Мариупольский городской совет
Читайте також
українською мовою

Партизаны подожгли базу-стоянку российских окупантов, расположенную на правобережной части временно оккупированного Мариуполя в Донецкой области

Об этом сообщили в городском совете Мариуполя, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате пожара сгорели несколько транспортных средств и были уничтожены боеприпасы захватчиков.

Как уточнил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, событие произошло еще 23 марта и теперь о ней можно рассказать.

"Наши партизаны сожгли базу-стоянку россиян в районе Правый берег. За "наводку" можем поблагодарить двух кавказских "блогеров-инстаграммщиков", которые выложили месторасположение базы и детали, из которых было понятно, что она охраняется плохо", – написал Андрющенко.

Напомним, ранее в оккупированном россиянами Мариуполе взорвали автомобиль с сотрудником ФСБ.

Кроме того, в Луганской области представители партизанского движения "АТЕШ" обнаружили импровизированный состав боеприпасов российских военных.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Мариуполь партизаны оккупанты Боеприпасы база российская армия война
За сутки ВСУ ликвидировали 1740 окупантов и сожгли 23 российских танка
29 марта 2025, 09:59
Россия держит в Черном море два носителя "Калибров"
29 марта 2025, 09:08
В Сумской области активизировались российские ДРГ
28 марта 2025, 20:45
Все новости »
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
Атака по Кривому Рогу: оккупанты ударили по жилой застройке, есть раненые
29 марта 2025, 12:45
В Кривом Роге раздался взрыв: над город поднимается дым
29 марта 2025, 11:55
Показывал половые органы несовершеннолетним: черкасские полицейские устанавливают личность мужчины
29 марта 2025, 11:43
Масштабный пожар на Сумщине: россияне атаковали гражданскую инфраструктуру
29 марта 2025, 11:15
На Киевщине из-за атаки вражеских дронов поврежден частный дом
29 марта 2025, 10:53
Как выглядит Днепр после российской атаки: городские власти показали фото
29 марта 2025, 10:18
За сутки ВСУ ликвидировали 1740 окупантов и сожгли 23 российских танка
29 марта 2025, 09:59
Россияне запустили по Украине 172 БпЛА: сколько удалось сбить
29 марта 2025, 09:20
Россия держит в Черном море два носителя "Калибров"
29 марта 2025, 09:08
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Митрополит Эпифаний
Все блоги »