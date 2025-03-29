фото: Мариупольский городской совет

Партизаны подожгли базу-стоянку российских окупантов, расположенную на правобережной части временно оккупированного Мариуполя в Донецкой области

Об этом сообщили в городском совете Мариуполя, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате пожара сгорели несколько транспортных средств и были уничтожены боеприпасы захватчиков.

Как уточнил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, событие произошло еще 23 марта и теперь о ней можно рассказать.

"Наши партизаны сожгли базу-стоянку россиян в районе Правый берег. За "наводку" можем поблагодарить двух кавказских "блогеров-инстаграммщиков", которые выложили месторасположение базы и детали, из которых было понятно, что она охраняется плохо", – написал Андрющенко.

Напомним, ранее в оккупированном россиянами Мариуполе взорвали автомобиль с сотрудником ФСБ.

Кроме того, в Луганской области представители партизанского движения "АТЕШ" обнаружили импровизированный состав боеприпасов российских военных.