Удар по ППО РФ: подробиці диверсії на оборонному заводі

Фото: АТЕШ

Агенти руху АТЕШ повідомили про успішне відключення зв'язку на оборонному заводі в Тулі. У результаті диверсії була знищена телекомунікаційна вежа поблизу заводу Щегловський вал

Про це йдеться у повідомленні руху, передає RegioNews.

В АТЕШ зазначили, що на підприємстві розробляються системи протиповітряної оборони, скорострільні знаряддя та стрілецька зброя. Зокрема, у цехах заводу збирають ПТРК Корнет та ЗРПК Панцир-С.

Партизани також розповіли, що раніше вже проводили розвідку цього об'єкту, після чого Сили оборони України завдавали по заводу успішних ударів.

"Тепер ми переходимо до активніших дій та знищуємо інфраструктуру підприємства – і це лише початок!", – наголосили в АТЕШ.

Нагадаємо, у березні партизани підпалили базу-стоянку російських окупантів, розташовану на правобережній частині тимчасово окупованого Маріуполя в Донецькій області. В результаті пожежі згоріли кілька транспортних засобів та будо знищено боєприпаси загарбників.