09:05  11 вересня
Штормове попередження: вітер і зливи на заході України
08:36  11 вересня
Вдарила матір ножем: жінці в Кривому Розі оголосили підозру
07:38  11 вересня
Підпал вежі зв'язку та житла: на Чернігівщині затримали серійного палія
UA | RU
UA | RU
11 вересня 2025, 07:53

Удар по ППО РФ: подробиці диверсії на оборонному заводі

11 вересня 2025, 07:53
Читайте также на русском языке
Фото: АТЕШ
Читайте также
на русском языке

Агенти руху АТЕШ повідомили про успішне відключення зв'язку на оборонному заводі в Тулі. У результаті диверсії була знищена телекомунікаційна вежа поблизу заводу Щегловський вал

Про це йдеться у повідомленні руху, передає RegioNews.

В АТЕШ зазначили, що на підприємстві розробляються системи протиповітряної оборони, скорострільні знаряддя та стрілецька зброя. Зокрема, у цехах заводу збирають ПТРК Корнет та ЗРПК Панцир-С.

Партизани також розповіли, що раніше вже проводили розвідку цього об'єкту, після чого Сили оборони України завдавали по заводу успішних ударів.

"Тепер ми переходимо до активніших дій та знищуємо інфраструктуру підприємства – і це лише початок!", – наголосили в АТЕШ.

Нагадаємо, у березні партизани підпалили базу-стоянку російських окупантів, розташовану на правобережній частині тимчасово окупованого Маріуполя в Донецькій області. В результаті пожежі згоріли кілька транспортних засобів та будо знищено боєприпаси загарбників.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ атака Диверсія АТЕШ оборонна промисловість Завод
"Провокація України": російські пропагандисти намагаються звинуватити Київ у російських дронах на Польщі
10 вересня 2025, 11:15
Свириденко закликала США та ЄС до жорстких санкцій проти російських нафтових компаній
09 вересня 2025, 22:59
Трамп розповів, чому війну в Україні важко завершити
09 вересня 2025, 21:29
Всі новини »
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
На Полтавщині підліток загинув після падіння з багатоповерхівки
11 вересня 2025, 10:35
Вночі Україна відбила атаку 66 ворожих БпЛА: збито 62 дрони
11 вересня 2025, 09:57
На Сумщині російський дрон атакував цивільний мотоцикл: поранено підлітка
11 вересня 2025, 09:28
Штормове попередження: вітер і зливи на заході України
11 вересня 2025, 09:05
Удар ГУР: в Чорному морі виведено з ладу корабель РФ за $60 млн
11 вересня 2025, 08:55
Вдарила матір ножем: жінці в Кривому Розі оголосили підозру
11 вересня 2025, 08:36
Втрати РФ за добу: 890 солдатів, 4 танки, 343 дрони – Генштаб
11 вересня 2025, 08:29
Рятувальники показали наслідки удару дронів по школі в Сумах
11 вересня 2025, 08:14
Підпал вежі зв'язку та житла: на Чернігівщині затримали серійного палія
11 вересня 2025, 07:38
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »