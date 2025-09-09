19:25  09 сентября
В Киевской области мужчина убил собственного отца
18:29  09 сентября
В Тернопольской области не могут продать спиртзавод
18:14  09 сентября
Бывшего топ-чиновника Харьковского горсовета посадили в СИЗО
UA | RU
UA | RU
09 сентября 2025, 21:29

Трамп рассказал, почему войну в Украине тяжело завершить

09 сентября 2025, 21:29
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Завершить войну в Украине сложно из-за вражды Зеленского и Путина

Как передает RegioNews, об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью 77 WABC.

Американский лидер напомнил, что он с начала своего второго президентского срока якобы завершил семь войн, многие из которых были "неразрешимыми".

Трамп признался, что раньше считал, что легче всего ему будет урегулировать войну России против Украины.

"Я думал, что это будет самый легкий случай – Россия и Украина. Я сказал, что этот случай будет решен достаточно быстро. Но это сложно, между ним (Путином – ред.) и Зеленским много ненависти", – отметил президент США.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что украинский президент Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин "еще не готовы" к личной встрече.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Дональд Трамп Украина РФ война политика
Зеленский отреагировал на удар россиян по Яровой
09 сентября 2025, 18:49
В Саратовской области произошел взрыв на магистральном нефтепроводе – источники
09 сентября 2025, 14:45
Силы ПВО ночью обезвредили 60 из 84 вражеских дронов: есть попадания на 10 локациях
09 сентября 2025, 08:56
Все новости »
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
В Украине обновили правила деятельности казино
09 сентября 2025, 21:50
В Одесской области самые высокие темпы строительства жилья
09 сентября 2025, 21:07
"Ты мое вдохновение": певица Тина Кароль показала взрослого сына
09 сентября 2025, 20:30
В Херсонской ОВА рассказали, сколько тратят на борьбу с российскими беспилотниками
09 сентября 2025, 20:29
В Прикарпатье водитель сбил 12-летнего мальчика с самокатом
09 сентября 2025, 19:45
В Раде возобновляют прямые трансляции пленарных заседаний
09 сентября 2025, 19:40
В Киеве задержан 60-летний мужчина, который грабил и насиловал женщин на кладбище
09 сентября 2025, 19:35
В Киевской области мужчина убил собственного отца
09 сентября 2025, 19:25
Пограничники за 4 дня уничтожили 2 российских комплекса "Ураган" в Донецкой области
09 сентября 2025, 19:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Все публикации »
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Вадим Денисенко
Все блоги »