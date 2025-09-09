Трамп рассказал, почему войну в Украине тяжело завершить

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью 77 WABC.

Американский лидер напомнил, что он с начала своего второго президентского срока якобы завершил семь войн, многие из которых были "неразрешимыми".

Трамп признался, что раньше считал, что легче всего ему будет урегулировать войну России против Украины.

"Я думал, что это будет самый легкий случай – Россия и Украина. Я сказал, что этот случай будет решен достаточно быстро. Но это сложно, между ним (Путином – ред.) и Зеленским много ненависти", – отметил президент США.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что украинский президент Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин "еще не готовы" к личной встрече.