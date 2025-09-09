19:25  09 сентября
В Киевской области мужчина убил собственного отца
18:29  09 сентября
В Тернопольской области не могут продать спиртзавод
18:14  09 сентября
Бывшего топ-чиновника Харьковского горсовета посадили в СИЗО
09 сентября 2025, 22:59

Свириденко призвала США и ЕС к жестким санкциям против российских нефтяных компаний

09 сентября 2025, 22:59
Читайте також українською мовою
фото: Юлия Свириденко
Читайте також
українською мовою

США и Евросоюзу необходимо ограничить деятельность нефтяных гигантов РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.

Свириденко по приглашению министра финансов США Скотта Бессента приняла участие во встрече представителей США и ЕС.

По мнению украинского премьера, санкции уже оказали существенное влияние на российскую экономику - она потеряла более 160 млрд долларов.

"Призывала наших партнеров и дальше совместно усиливать давление, введя жесткие санкции против "теневого флота", нефтяных гигантов, нефтеперерабатывающих заводов, трейдеров и других посредников. Лишь решительные меры способны уменьшить ресурсы РФ для ведения войны против Украины и положить конец ежедневным российским преступлениям и террору", – добавила Свириденко.

Напомним, в начале сентября министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми намекнул на новые санкции против РФ. По его словам, объявление может быть в ближайшее время.

