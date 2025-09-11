Медосмотры по-новому: что изменится в работе ВВК для военных и силовиков

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Украине упорядочивают работу военно-врачебных комиссий (ВВК) и введут единый стандарт обзора для всех Сил обороны

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает RegioNews.

Теперь действие норм военно-врачебной экспертизы Вооруженных сил Украины будет распространяться на Службу безопасности Украины, Службу внешней разведки, Государственную пограничную службу, Национальную гвардию и Управление государственной охраны.

Все эти структуры будут использовать единое Расписание болезней для определения пригодности к военной службе. Медицинские осмотры будут проходить в собственных медицинских учреждениях соответствующих структур, а в их отсутствие – в гражданских больницах на основе договоров.

Также упрощается прохождение медицинских и ВВК-экспертиз для военнослужащих и пострадавших, которые находятся на лечении за границей более 12 месяцев. В отдельных случаях обзоры можно будет проходить дистанционно.

Напомним, ранее в Минобороны сообщалось, что военнообязанные с действующей отсрочкой от призыва или бронированием не направляются на ВЛК.