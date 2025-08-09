Минобороны назвало случаи, когда забронированных могут направить на ВЛК

Иллюстративное фото: из открытых источников

Военнообязанные с действующей отсрочкой от призыва или бронированием не направляются на прохождение медицинского осмотра военно-врачебной комиссией

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает RegioNews.

Это предусмотрено Порядком проведения призыва во время мобилизации, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 16 мая 2024 года № 560.

Исключения, когда направление на ВЛК возможно:

человек подается на контрактную службу;

военнообязанный ранее был признан ограниченно пригодным и не проходил повторного медосмотра (кроме лиц с официально установленной инвалидностью);

человек самостоятельно желает пройти медицинское освидетельствование.

Напомним, по новым правилам, боевые повестки на отправку в армию теперь могут направляться ценным письмом. Это означает, что вручение документов будет фиксироваться официально, а избегание получения письма может рассматриваться как уклонение.