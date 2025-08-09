Минобороны назвало случаи, когда забронированных могут направить на ВЛК
Военнообязанные с действующей отсрочкой от призыва или бронированием не направляются на прохождение медицинского осмотра военно-врачебной комиссией
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает RegioNews.
Это предусмотрено Порядком проведения призыва во время мобилизации, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 16 мая 2024 года № 560.
Исключения, когда направление на ВЛК возможно:
- человек подается на контрактную службу;
- военнообязанный ранее был признан ограниченно пригодным и не проходил повторного медосмотра (кроме лиц с официально установленной инвалидностью);
- человек самостоятельно желает пройти медицинское освидетельствование.
Напомним, по новым правилам, боевые повестки на отправку в армию теперь могут направляться ценным письмом. Это означает, что вручение документов будет фиксироваться официально, а избегание получения письма может рассматриваться как уклонение.
