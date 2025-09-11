09:05  11 вересня
Штормове попередження: вітер і зливи на заході України
08:36  11 вересня
Вдарила матір ножем: жінці в Кривому Розі оголосили підозру
07:38  11 вересня
Підпал вежі зв'язку та житла: на Чернігівщині затримали серійного палія
UA | RU
UA | RU
11 вересня 2025, 07:24

Медогляди по-новому: що зміниться у ВЛК для військових та силовиків

11 вересня 2025, 07:24
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні упорядкують роботу військово-лікарських комісій (ВЛК) та запровадять єдиний стандарт огляду для всіх Сил оборони

Про це повідомила прем'єр-мініст Юлія Свириденко, передає RegioNews.

Відтепер дія норм військово-лікарської експертизи Збройних сил України поширюватиметься на Службу безпеки України, Службу зовнішньої розвідки, Державну прикордонну службу, Національну гвардію та Управління державної охорони.

Усі ці структури використовуватимуть єдиний Розклад хвороб для визначення придатності до військової служби. Медичні огляди проходитимуть у власних медичних закладах відповідних структур, а за їх відсутності – у цивільних лікарнях на основі договорів.

Також спрощується проходження медичних та ВЛК-експертиз для військовослужбовців і постраждалих, які перебувають на лікуванні за кордоном понад 12 місяців. В окремих випадках огляди можна буде проходити дистанційно.

Нагадаємо, раніше у Міноборони повідомляли, що військовозобов'язані з чинною відстрочкою від призову або бронюванням не направляються на ВЛК.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна Кабмін ВЛК єдиний стандрт силовики військові Свириденко Юлія
Контракт 18-24: як вступити до дронових підрозділів ЗСУ – покроковий гайд
09 вересня 2025, 17:27
3 мільйони одразу: в Міноборони змінили порядок виплат родинам загиблих захисників
08 вересня 2025, 11:07
Всі новини »
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
На Полтавщині підліток загинув після падіння з багатоповерхівки
11 вересня 2025, 10:35
Вночі Україна відбила атаку 66 ворожих БпЛА: збито 62 дрони
11 вересня 2025, 09:57
На Сумщині російський дрон атакував цивільний мотоцикл: поранено підлітка
11 вересня 2025, 09:28
Штормове попередження: вітер і зливи на заході України
11 вересня 2025, 09:05
Удар ГУР: в Чорному морі виведено з ладу корабель РФ за $60 млн
11 вересня 2025, 08:55
Вдарила матір ножем: жінці в Кривому Розі оголосили підозру
11 вересня 2025, 08:36
Втрати РФ за добу: 890 солдатів, 4 танки, 343 дрони – Генштаб
11 вересня 2025, 08:29
Рятувальники показали наслідки удару дронів по школі в Сумах
11 вересня 2025, 08:14
Удар по ППО РФ: подробиці диверсії на оборонному заводі
11 вересня 2025, 07:53
Підпал вежі зв'язку та житла: на Чернігівщині затримали серійного палія
11 вересня 2025, 07:38
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »