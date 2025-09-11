Медогляди по-новому: що зміниться у ВЛК для військових та силовиків

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Україні упорядкують роботу військово-лікарських комісій (ВЛК) та запровадять єдиний стандарт огляду для всіх Сил оборони

Про це повідомила прем'єр-мініст Юлія Свириденко, передає RegioNews.

Відтепер дія норм військово-лікарської експертизи Збройних сил України поширюватиметься на Службу безпеки України, Службу зовнішньої розвідки, Державну прикордонну службу, Національну гвардію та Управління державної охорони.

Усі ці структури використовуватимуть єдиний Розклад хвороб для визначення придатності до військової служби. Медичні огляди проходитимуть у власних медичних закладах відповідних структур, а за їх відсутності – у цивільних лікарнях на основі договорів.

Також спрощується проходження медичних та ВЛК-експертиз для військовослужбовців і постраждалих, які перебувають на лікуванні за кордоном понад 12 місяців. В окремих випадках огляди можна буде проходити дистанційно.

Нагадаємо, раніше у Міноборони повідомляли, що військовозобов'язані з чинною відстрочкою від призову або бронюванням не направляються на ВЛК.