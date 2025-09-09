Контракт 18-24: как поступить в дроновые подразделения ВСУ – пошаговый гайд

Иллюстративное фото: из открытых источников

1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ обнародовал детальный гайд, который поможет кандидатам разобраться, как все происходит – от первого шага до начала службы в подразделении

Если вам от 18 до 24 лет и вы интересуетесь технологиями, программа "Контракт 18-24: дроны" предлагает отдельный путь службы – не только стрелковые должности, но и работу с беспилотными системами: пилотирование, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт

Чем "дроновый" трек отличается

"Главное отличие – продолжительность. Базовый "Контракт 18-24" для пехотных должностей предусматривает один год службы. Для направления БпЛА – два года. Внутри этих двух лет заложено обязательное условие: не менее 12 месяцев реального участия в боевых действиях. Это логично, ведь подготовка операторов и специалистов по обслуживанию беспилотников требует более длительного цикла обучения и отработки практических навыков", – рассказал RegioNews офицер 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Илья Абель.

Два пути – одно решение:

1 год в пехоте на стрелковых должностях;

2 года в подразделениях БПЛА как оператор или специалист по эксплуатации/ремонту.

"Оба варианта – части одного проекта, но "дроны" – это путь для тех, кто хочет ежедневно работать с современной техникой и тактиками ее применения", – отмечает Абель.

Дорожная карта подготовки: шаг за шагом

Базовая общевойсковая подготовка. Продолжается не менее одного месяца и до 45 дней. На БОВП направляют в срок до двух недель после подписания контракта. Проводят ее определенные воинские части или учебные центры – где есть подготовленный инструкторский состав и необходимые учебные объекты. Профессиональная подготовка по ВУС (ред. военно-учетная специальность). Продолжительность зависит от специальности и программы: от 5 до 60 дней. Здесь отрабатывают работу с конкретными комплексами, алгоритмы применения, регламенты безопасности, базовое техобслуживание и взаимодействие в подразделении. Адаптационный курс в части. Продолжается 14 суток уже на месте службы. В процесс привлекают инструкторов, а также офицеров и сержантов боевых подразделений – чтобы новичок быстрее вошел в ритм, познакомился с подразделением и понял типичные боевые сценарии.

Где именно учат

Начальный этап обычно проводятся в тех воинских частях, которые имеют инструкторов и базу. Если такой возможности нет, кандидата направляют в определенный учебный центр. После БОВП – "профессиональный блок", далее – прибытие в конкретную часть и двухнедельная адаптация.

Почему контракт у "дронах" длиннее

Работа с беспилотниками – это не только об "умении летать". Это о системном подходе:

понимание комплекса в целом,

умение работать с наземными станциями и ПО,

соблюдение процедур безопасности,

оперативное устранение типовых неисправностей и командное взаимодействие.

Чтобы уверенно выполнять эти задачи в боевых условиях, требуется увеличенное время подготовки и закрепления навыков в подразделении.

Кто лучше всего впишется в "дроновое" направление

"Люди с техническим мышлением, внимательностью к деталям и дисциплиной. Подойдет тем, кто хочет совместить военную службу с инженерными, ИТ- и операторскими компетенциями и готов учиться в динамичной среде", – рассказывает RegioNews офицер Абель.

Как подать заявку и с кем связаться

Удобнее всего – через официальный сайт 1-го центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ: lfrecruiting.mil.gov.ua.

Для очных консультаций работают представительства в Киеве, Сумах, Львове, Днепре, Одессе и Харькове. Горячая линия: 0800503696.

"Контракт 18-24: дроны" – это двухлетний технологический трек с четко прописанными этапами обучения и требованием не менее 12 месяцев боевого опыта. Он создан для тех, кто хочет получить востребованную специальность и применять ее там, где технологии реально усиливают боевые подразделения.

