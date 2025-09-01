Фото: иллюстративное

Об этом сообщает GMK Center, передает RegioNews.

Украинские металлургические предприятия по итогам января-июля 2025 года сократили экспорт стальных полуфабрикатов на 36,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Основными странами-импортерами украинских полуфабрикатов остаются Болгария, Турция и Польша. В Болгарию за семь месяцев отгрузили 278,4 тыс. тонн, что на 26,2% меньше, чем в прошлом году. В Турцию экспорт вырос на 14,4% и составил 120,07 тыс. тонн, а в Польшу – 98,48 тыс. тонн. В то же время поставки в Египет снизились почти на две трети, до 51,02 тыс. тонн.

В июле украинские компании экспортировали 140,94 тыс. тонн полуфабрикатов. Это на 140,5% больше, чем в июне, но на 41% меньше, чем в июле 2024 года. Наибольшие объемы поставок пришлись на Болгарию – 39,76 тыс. тонн (+27,6% по сравнению с июнем), Турцию – 35,77 тыс. тонн, Египет – 29,09 тыс. тонн и Польшу – 5,03 тыс. тонн. По сравнению с прошлым годом большинство поставок сократились, а Польша ощутила резкое уменьшение объемов.

Выручка от экспорта за семь месяцев уменьшилась на 37,6% год к году и составила $342,98 млн. Июльские показатели упали на 41% по сравнению с прошлым годом, но выросли на 118,3% по сравнению с июнем – до $64,49 млн. Для сравнения, в 2024 году Украина увеличила экспорт стальных полуфабрикатов на 56,7% по сравнению с 2023 годом – до 1,89 млн тонн. Рост тогда произошел преимущественно благодаря возобновлению морских поставок на дальние рынки.

Ранее сообщалось, крупнейшее горно-металлургическое предприятие рассматривает возможный уход из Украины из-за финансовых убытков. За первые пять месяцев 2025 года компания понесла чистый убыток в 3,8 миллиарда гривен из-за высоких тарифов на электроэнергию.