Ілюстративне фото

За минулий рік Україна експортувала 580 тонн цукру. Це 32% від виробленого в країні обсягу

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Україна за період з 2024 до 2025 року експортувала 580 тисяч тонн цукру. При цьому це на 16% менше, якщо порівнювати з минулим роком. Тоді Україна експортувала близько 692 тисяч тонн.

"Із загального експорту 2024/25 МР 17% було спрямовано в країни ЄС, у той час як 83% – на Світовий ринок (у 2023/24 МР співвідношення становило 77% ЄС, 23% – Світовий ринок). Основними країнами-імпортерами українського цукру у 2024/25 МР були: ЄС (17%), Туреччина (14%), Лівія (10%), Північна Македонія (8%), Ліван (5%) та Сомалі (5%). Серед країн ЄС основним покупцем українського цукру була Болгарія, куди поїхало 59% усього обсягу", - кажуть в Національній асоціації цукровиків України.

У 2025 році, за прогнозами аграріїв, в Україні зможуть виробити 1,5 мільйона тонн цукру.

Нагадаємо, протягом першого півріччя Україна експортувала 226,8 тисячі тонн м'яса та птиці. Це на 0,5% більше, якщо порівнювати з першим півріччям минулого року. Експорт за січень-червень цьогоріч становить 537 мільйонів доларів. Головними покупцями стали Нідерланди (22,5%), Саудівська Аравія (16,9%) і Велика Британія (13,8%).