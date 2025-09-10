16:52  10 вересня
Депутата із Закарпаття підозрюють у незаконній торгівлі сигаретами
15:33  10 вересня
Погода в Україні 11 вересня – де очікуються дощі
13:15  10 вересня
На Полтавщині чоловік забив знайомого до смерті
10 вересня 2025, 22:30

Україна за рік експортувала понад півмільйона тонн цукру

10 вересня 2025, 22:30
Ілюстративне фото
За минулий рік Україна експортувала 580 тонн цукру. Це 32% від виробленого в країні обсягу

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Україна за період з 2024 до 2025 року експортувала 580 тисяч тонн цукру. При цьому це на 16% менше, якщо порівнювати з минулим роком. Тоді Україна експортувала близько 692 тисяч тонн.

"Із загального експорту 2024/25 МР 17% було спрямовано в країни ЄС, у той час як 83% – на Світовий ринок (у 2023/24 МР співвідношення становило 77% ЄС, 23% – Світовий ринок). Основними країнами-імпортерами українського цукру у 2024/25 МР були: ЄС (17%), Туреччина (14%), Лівія (10%), Північна Македонія (8%), Ліван (5%) та Сомалі (5%). Серед країн ЄС основним покупцем українського цукру була Болгарія, куди поїхало 59% усього обсягу", - кажуть в Національній асоціації цукровиків України.

У 2025 році, за прогнозами аграріїв, в Україні зможуть виробити 1,5 мільйона тонн цукру.

Нагадаємо, протягом першого півріччя Україна експортувала 226,8 тисячі тонн м'яса та птиці. Це на 0,5% більше, якщо порівнювати з першим півріччям минулого року. Експорт за січень-червень цьогоріч становить 537 мільйонів доларів. Головними покупцями стали Нідерланди (22,5%), Саудівська Аравія (16,9%) і Велика Британія (13,8%).

експорт аграрії
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
