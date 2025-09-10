16:52  10 вересня
Депутата із Закарпаття підозрюють у незаконній торгівлі сигаретами
15:33  10 вересня
Погода в Україні 11 вересня – де очікуються дощі
13:15  10 вересня
На Полтавщині чоловік забив знайомого до смерті
UA | RU
UA | RU
10 вересня 2025, 21:30

В Україні за тиждень змінились ціни на овочі: що подорожчало, а що подешевшало

10 вересня 2025, 21:30
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

В Україні за тиждень змінились цінники на низку овочів. Деякі з них зросли в ціні

Про це повідомляє EastFruit, передає RegioNews.

Капуста подорожчала до 7-20 гривень за кілограм. Причиною називають недостатню пропозицію. Морква також зросла в ціні до 8-14 гривень за кілограм.

Картопля подешевшала до 10-15 гривень за кілограм. Також впала ціна на столові буряки: до 8-12 гривень за кілограм. Огірок теж став дешевшим: вартість впала до 20-40 гривень за кілограм. Стали "меншими" цінники на перець червоний солодкий: до 20-55 гривень за кілограм.

При цьому помідор подорожчав до 10-50 гривень за кілограм. Те саме стосується перцю "Білозерка": вартість зросла до 35-45 гривень за кілограм.

Подешевшали кабачок, броколі та квітна капуста: до 10-22 гривень, 50-70 гривень та 20-50 гривень відповідно. Зросли ціни на баклажан, часник, цукрову кукурудзу: до 20-35 гривень, 60-150 гривень, 5-10 гривень за кілограм.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про зниження цін на пшеницю в Україні на 100-200 гривень за тиждень. Основною причиною називають тенденції світового ринку.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни овочі
По 5 гривень уже не буде: експерт розповів, що чекати від цін на картоплю в Україні
08 вересня 2025, 22:45
Індекс борщу: як популярна страва українців подорожчала
05 вересня 2025, 23:45
Чи будуть в Україні зростати ціни на хліб: як вплине ситуація з бороштом
05 вересня 2025, 23:00
Всі новини »
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
"Холостяк" із Тарасом Цимбалюком уже незабаром: оголосили дату прем'єри
10 вересня 2025, 21:50
Поліцейські показали евакуацію з палаючої Ярової на Донеччині, де окупанти вбили 25 осіб
10 вересня 2025, 21:33
Запоріжжя під обстрілом: поранено двох мирних жителів
10 вересня 2025, 21:09
В Україні боротимуться із контрабандними iPhone 17
10 вересня 2025, 20:55
Подвійне вбивство на Вінниччині: ексвчителю повідомили про підозру
10 вересня 2025, 20:49
Львів купить автобусів майже на 15 млн євро
10 вересня 2025, 20:41
Україна ввела нові санкції проти осіб та компаній з Росії
10 вересня 2025, 20:19
Наводив удари росіян по енергетиці: затримали російського агента з Дніпропетровщини
10 вересня 2025, 20:15
Росіяни атакували Дніпропетровщину: є постраждала
10 вересня 2025, 19:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »