Ілюстративне фото

В Україні за тиждень змінились цінники на низку овочів. Деякі з них зросли в ціні

Про це повідомляє EastFruit, передає RegioNews.

Капуста подорожчала до 7-20 гривень за кілограм. Причиною називають недостатню пропозицію. Морква також зросла в ціні до 8-14 гривень за кілограм.

Картопля подешевшала до 10-15 гривень за кілограм. Також впала ціна на столові буряки: до 8-12 гривень за кілограм. Огірок теж став дешевшим: вартість впала до 20-40 гривень за кілограм. Стали "меншими" цінники на перець червоний солодкий: до 20-55 гривень за кілограм.

При цьому помідор подорожчав до 10-50 гривень за кілограм. Те саме стосується перцю "Білозерка": вартість зросла до 35-45 гривень за кілограм.

Подешевшали кабачок, броколі та квітна капуста: до 10-22 гривень, 50-70 гривень та 20-50 гривень відповідно. Зросли ціни на баклажан, часник, цукрову кукурудзу: до 20-35 гривень, 60-150 гривень, 5-10 гривень за кілограм.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про зниження цін на пшеницю в Україні на 100-200 гривень за тиждень. Основною причиною називають тенденції світового ринку.