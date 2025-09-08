По 5 гривен уже не будет: эксперт рассказал, что ждать от цен на картофель в Украине
В Украине увеличилось производство картофеля. Благодаря этому можно надеяться, что цены будут невысоки. Однако есть нюансы
Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.
Андрей Марущак, коммерческий директор "Ван Дайк Техникс" отметил, что в этом году цены на картофель будут низкие. По данным Украинской Ассоциации картофелеводов, увеличилось производство картофеля в некоторых хозяйствах примерно вдвое. Однако цены по 5 гривен за килограмм можно уже не ждать.
"Картофель уже никогда не будет таким дешевым, но я думаю, что 10 гривен за килограмм – такой картофель мы сможем увидеть. Но только в начале сезона – в октябре", - говорит эксперт.
Он также добавил, что цены на капусту могут возрасти. По его словам, многие фермеры вдохновили космические цены на капусту в прошлом сезоне. Выращивать и масштабировать ее, считает эксперт, не очень сложно.
Напомним, ранее сообщалось о снижении цен на пшеницу в Украине на 100-200 гривен в неделю. Основной причиной называют тенденции мирового рынка.