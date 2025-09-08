Иллюстративное фото

В Украине увеличилось производство картофеля. Благодаря этому можно надеяться, что цены будут невысоки. Однако есть нюансы

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Андрей Марущак, коммерческий директор "Ван Дайк Техникс"‎‎‎‎‎‎ отметил, что в этом году цены на картофель будут низкие. По данным Украинской Ассоциации картофелеводов, увеличилось производство картофеля в некоторых хозяйствах примерно вдвое. Однако цены по 5 гривен за килограмм можно уже не ждать.

"Картофель уже никогда не будет таким дешевым, но я думаю, что 10 гривен за килограмм – такой картофель мы сможем увидеть. Но только в начале сезона – в октябре", - говорит эксперт.

Он также добавил, что цены на капусту могут возрасти. По его словам, многие фермеры вдохновили космические цены на капусту в прошлом сезоне. Выращивать и масштабировать ее, считает эксперт, не очень сложно.

Напомним, ранее сообщалось о снижении цен на пшеницу в Украине на 100-200 гривен в неделю. Основной причиной называют тенденции мирового рынка.