15:25  09 вересня
У Дніпрі чоловік вбив дружину під час сварки
11:12  09 вересня
У Луцьку працівники ТЦК намагалися затримати чоловіка, але самі потрапили в пастку
07:24  09 вересня
На Київщині п’яний юнак побив палицею двох літніх людей
UA | RU
UA | RU
09 вересня 2025, 15:59

Фігурант розслідування НАБУ та співвласник "Квартал 95" Тимур Міндіч повернувся в Україну

09 вересня 2025, 15:59
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Бізнесмен Тимур Міндіч наразі перебуває під увагою НАБУ у справі про можливе розкрадання державних коштів

Як передає RegioNews, про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Завдяки нестримній урядовій програмі підтримки бізнесу, скасування зайвих регуляцій та потужній діджіталізація…. в країну повертаються бізнесмени. Наприклад, повернувся Тимур Міндіч", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Тимур Міндіч перебуває в Австрії. За даними "Цензор.НЕТ", він є фігурантом розслідування НАБУ щодо можливого розкрадання державних коштів.

Нагадаємо, НАБУ та САП зафіксували Міндіча у квартирі, де президент Зеленський святкував день народження. За інформацією журналістів видання "Українська правда", на записах може бути присутній і сам президент, однак офіційних підтверджень або спростувань від правоохоронних органів наразі немає. Не відомо також, чи мали зафіксовані розмови стосунок до корупційних справ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна політика НАБУ САП Австрія Тимур Міндіч
СБУ розкрила нові подробиці справи "крота" ФСБ у НАБУ
08 вересня 2025, 11:57
Скандального депутата від ОПЗЖ можуть екстрадувати з Дубаю в Україну
05 вересня 2025, 19:28
Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом
04 вересня 2025, 20:20
Всі новини »
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
На Одещині правоохоронці заблокували черговий канал незаконного переправлення чоловіків за кордон
09 вересня 2025, 16:29
Кількість загиблих через авіаудар по Яровій зросла до 23: більшість – пенсіонери
09 вересня 2025, 15:53
Пішла по журавлину і заблукала: на Рівненщині пенсіонерку врятували з болота
09 вересня 2025, 15:37
Хлопці до 22 років масово звільняються із популярних компаній, щоб виїхати за кордон
09 вересня 2025, 15:25
У Дніпрі чоловік вбив дружину під час сварки
09 вересня 2025, 15:25
На Одещині затримали двох іноземців, які переправляли чоловіків до Молдови
09 вересня 2025, 15:09
У Полтаві замінили російського царя на фото-зону: як тепер виглядає місце, де раніше був скандальний пам'ятник
09 вересня 2025, 15:07
Жорстка ДТП у Дніпрі: авто вилетіло на узбіччя, перекинулось та придавило пішохода - постраждали неповнолітні
09 вересня 2025, 14:45
У Саратовській області стався вибух на магістральному нафтопроводі – джерела
09 вересня 2025, 14:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Вадим Денисенко
Всі блоги »