Фігурант розслідування НАБУ та співвласник "Квартал 95" Тимур Міндіч повернувся в Україну

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Бізнесмен Тимур Міндіч наразі перебуває під увагою НАБУ у справі про можливе розкрадання державних коштів

Як передає RegioNews, про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Завдяки нестримній урядовій програмі підтримки бізнесу, скасування зайвих регуляцій та потужній діджіталізація…. в країну повертаються бізнесмени. Наприклад, повернувся Тимур Міндіч", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Тимур Міндіч перебуває в Австрії. За даними "Цензор.НЕТ", він є фігурантом розслідування НАБУ щодо можливого розкрадання державних коштів.

Нагадаємо, НАБУ та САП зафіксували Міндіча у квартирі, де президент Зеленський святкував день народження. За інформацією журналістів видання "Українська правда", на записах може бути присутній і сам президент, однак офіційних підтверджень або спростувань від правоохоронних органів наразі немає. Не відомо також, чи мали зафіксовані розмови стосунок до корупційних справ.